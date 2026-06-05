AM Best Afirma Ratings de Crédito da Austral Participações S.A. e Suas Subsidiárias

AM Best afirmou o Financial Strength Rating (FSR) de A- (Excelente) e os Ratings de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de "a-" (Excelente) da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e da Austral Seguradora S.A. Ao mesmo tempo, a AM Best afirmou o ICR de Longo Prazo "bbb-" (Bom) da Austral Participações S.A. A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é estável. Todas as empresas estão domiciliadas no Brasil e, coletivamente, são denominadas Austral.

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Austral, que a AM Best avalia como mais forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.

As perspectivas estáveis são sustentadas pela expectativa da AM Best de que a avaliação da solidez do balanço patrimonial da Austral permanecerá no nível mais forte, apoiada pela geração interna de capital e pela melhoria da modelagem de risco.

No final do ano de 2025, a Austral continuou a apresentar uma estrutura de capital sólida, evidenciada pela avaliação de sua capitalização ajustada ao risco no nível mais forte, conforme medido pelo Índice de Adequação de Capital da AM Best' (BCAR), juntamente com resultados financeiros e resultados técnicos positivos em cada subsidiária.

Além disso, a Austral mantém um programa de retrocessão com contrapartes com ratings elevados, pois permanece dependente de resseguro para fornecer capacidade adicional ao mercado. A AM Best espera que o ambiente de taxas de juros de dois dígitos no Brasil continue a aumentar a contribuição da receita financeira de investimentos da Austral para seus resultados operacionais, em comparação com os últimos anos, potencialmente ajudando no crescimento do patrimônio líquido. Embora um ambiente de altas taxas de juros podem ser vistos como positivos, a AM Best reconhece que as altas taxas são consequência do ambiente inflacionário; no entanto, as taxas mais elevadas também contribuíram para a redução das pressões inflacionárias nos últimos anos.

A AM Best vê o perfil empresarial da Austral como neutro, ao mesmo tempo em que reconhece os esforços bem-sucedidos do grupo para criar uma carteira de negócios mais diversificada e uma melhor distribuição geográfica do risco ao longo do tempo. A Austral continua a crescer em meio a desafios macroeconômicos enquanto constrói sua presença no mercado de (res)seguros da América Latina, predominantemente subscrevendo energia, fianças e garantias financeiras, danos patrimoniais e responsabilidade civil, marítimos, aviação e transporte, vida e ramos de (res)seguros de responsabilidade civil para o segmento comercial de grande e médio porte. O grupo aproveita suas capacidades de resseguro para gerar lucro em um mercado pouco penetrado, classificando-se entre os cinco maiores concorrentes do país.

A Austral estabeleceu sólidas capacidades de medição de risco e desenvolvimento de reservas nos últimos anos, o que se traduz em resultados financeiros positivos e diferencia o grupo de seus concorrentes, pois eventos catastróficos recentes impactaram a lucratividade do setor em que o grupo opera.

Ações de rating positivas poderão ocorrer se o desempenho operacional da Austral continuar a se fortalecer e reduzir sua volatilidade. Ações de rating negativas poderão ocorrer se sua capitalização ajustada ao risco sofrer impacto adverso das recentes mudanças no portfólio.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a Comunicados à Imprensa da AM Best. Para obter mais informações sobre o uso e as limitações das opiniões declassificação de crédito consulte o Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso adequado dos Ratings de Crédito da Best, Avaliações de Desempenho da Best, Avaliações Preliminares de Crédito da Best e comunicados à imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia para Uso Adequado de Ratings & Avaliações da AM Best.

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