Skincare em pele negra exige cuidados especiais

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A pele negra apresenta características próprias que exigem uma atenção especial na rotina de cuidados. Embora desfrute de uma proteção natural superior contra parte dos danos solares — uma vantagem atribuída à maior concentração de melanina, que reduz a entrada de radiação ultravioleta (UV) nas camadas mais profundas da pele —, um estudo publicado na revista científica Drugs in Context revela um contraponto importante. Segundo o artigo, alterações de pigmentação, como a hiperpigmentação pós-inflamatória (HPI), são significativamente mais frequentes e acentuadas nestes fototipos.



Segundo a dermatologista Edriane Araújo (CRM-PB 5039 / RQE 2805), esse é um dos principais pontos de atenção quando se fala em skincare para peles negras. “Qualquer inflamação pode desencadear manchas escuras que permanecem por bastante tempo. Por isso, é importante cuidar de forma delicada, evitando produtos agressivos ou excesso de esfoliação”, explica.



A limpeza, por exemplo, deve ser equilibrada. Fórmulas muito adstringentes podem sensibilizar a pele e comprometer sua barreira, por isso, limpadores suaves costumam funcionar melhor na rotina diária, assim como ativos que ajudam a controlar a oleosidade sem afetar a proteção cutânea.



A hidratação também é indispensável. “Uma pele desidratada tende a ficar mais sensível e pode se tornar mais propensa a processos inflamatórios”, pontua a especialista. Texturas leves, em gel ou loção, costumam ser mais confortáveis para o uso diário, especialmente no rosto, enquanto hidratantes densos podem funcionar bem em áreas do corpo que costumam ressecar mais, como braços, pernas e cotovelos.



Outro cuidado essencial é a proteção solar. Ainda de acordo com o estudo da Drugs in Context, apesar de a pele negra ter uma maior proteção natural, ela não está livre dos danos causados pelo sol. A exposição sem proteção pode piorar manchas, favorecer o envelhecimento e aumentar o risco de câncer de pele. “O protetor solar é indispensável todos os dias, inclusive em ambientes fechados”, reforça Dra. Edriane. Fórmulas com acabamento invisível ou sem efeito esbranquiçado costumam ser as preferidas para garantir conforto e adesão ao uso contínuo.



Para a influenciadora Mirella Qualha (@iamirella), falar sobre cuidados específicos para pele negra também é uma forma de ampliar a representatividade dentro do universo da beleza. “Por muito tempo a gente viu conteúdos de skincare focados em outros tipos de pele. Hoje, é importante que mulheres pretas tenham acesso a informações que realmente façam sentido para a realidade delas. Por isso, sempre indico para as minhas seguidoras o Creme Hidratante de Cetaphil, que uso nos braços e nas pernas porque sinto que hidrata bastante logo na primeira aplicação”, afirma.



A cantora e compositora Any Gabrielly (@anygabriellyoficial) também destaca a importância de entender as necessidades individuais da pele. “Nem sempre o que funciona para uma pessoa vai funcionar para você. O mais importante é observar como sua pele reage e construir uma rotina que faça sentido no dia a dia. Eu amo usar a Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico de Cetaphil porque deixa minha pele confortável e hidratada sem pesar”, comenta.



Na prática, o skincare para pele negra passa menos por excesso de etapas e mais por consistência. Uma rotina simples, com limpeza suave, hidratação adequada e proteção solar diária, costuma ser a base para manter a pele saudável e protegida.



Abaixo estão alguns produtos que podem ser opções na rotina de skincare de peles negras:



Dermotivin Soft Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml?é ideal para peles secas ou sensibilizadas. Com tecnologia Soft Complex™, o produto tem ação hidratante não oleosa. Além disso, possui fórmula com alta tolerância que limpa a pele sem irritar.

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Dermotivin Original Sabonete Espuma de Limpeza Facial 130ml é um sabonete facial prescrito para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele sem ressecá-la.



Cetaphil Oil Control Gel de Limpeza Facial 250ml possui uma fórmula inovadora, combinando niacinamida (vitamina B3) e pantenol (pró-vitamina B5), que reduz a aparência dos poros e o brilho da pele imediatamente após o uso. Clinicamente testado, traz uma redução na aparência dos poros após 28 dias de uso.



Cetaphil Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em uma semana. Assim, protege contra os 5 sinais da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento.



Cetaphil Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor, sendo ótima para usar antes da maquiagem.



Cetaphil Healthy Radiance Perfecting Sérum Antimanchas 30ml oferece sete benefícios em um único produto: reduz manchas escuras causadas pelo sol e envelhecimento, uniformiza o tom da pele, melhora linhas finas, aumenta a luminosidade, deixa a pele fresca e descansada, melhora a hidratação e ilumina.



Vale ressaltar que, antes de iniciar os cuidados com qualquer produto, é essencial seguir as orientações de um médico dermatologista.