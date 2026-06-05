Agir tem 2º melhor hospital público do Brasil

A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) consolidou seu modelo de eficiência em gestão da saúde com a conquista do segundo lugar na premiação dos Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2026, pelo Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em cerimônia realizada em Brasília, na última sexta-feira (29).

Além da conquista do segundo lugar, a Agir celebrou a presença de outra unidade sob sua gestão, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), no prestigiado ranking dos 100 melhores hospitais públicos do país.

Para o superintendente de Relações Institucionais da Agir, Sérgio Daher, esse reconhecimento fortalece o trabalho integrado realizado pelas equipes do Hugol e reforça o empenho e compromisso dos colaboradores da Agir em promover uma saúde pública de excelência.

“Receber um prêmio como este, em que o Hugol está classificado em segundo lugar entre os dez melhores hospitais públicos do Brasil, nos deixa extremamente orgulhosos. Mas, acima de tudo, agradecidos pela população que confia nos nossos trabalhos, pela Secretaria do Estado de Saúde de Goiás por conceder essa oportunidade de gestão e, principalmente, estamos agradecidos aos nossos colaboradores que fazem toda a diferença. Nós da Agir ficamos orgulhosos e felizes de termos colaboradores extremamente comprometidos e eficientes”, ressaltou Sérgio Daher.

O diretor técnico do Hugol, Fabrício Cardoso Leão, juntamente com a equipe da Agir, recebeu a premiação e reforçou o trabalho desempenhado pelos colaboradores do Hugol. “Esse reconhecimento é para cada um dos colaboradores que veste a camisa para poder cuidar de vidas. Nós fazemos isso com muito empenho e com muita dedicação; isso é um trabalho em equipe, uma integração muito grande entre todos que fazem parte. Temos muito orgulho de um hospital, fora dos grandes centros, ter essa assistência de qualidade, de excelência, sempre respeitando o nosso paciente. Temos que agradecer aos pacientes e familiares que confiaram as suas vidas aos nossos colaboradores. Nosso agradecimento a todos”, agradeceu o diretor técnico.

A premiação

A iniciativa do ranking e premiação dos melhores hospitais públicos do Brasil foi promovida pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), com parceria da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e do Instituto Ética Saúde (IES).

O estudo conduzido pelo Ibross e pelas instituições parceiras avaliou hospitais públicos federais, estaduais ou municipais que atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com mais de 50 leitos e produção registrada no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) entre agosto de 2024 e julho de 2025.

Resultados que transformam vidas

Ao longo de mais de uma década de funcionamento, o Hugol consolidou sua posição como uma das principais referências em saúde pública de alta complexidade do país. Desde a abertura da unidade, em 2015, já foram registrados mais de 14,7 milhões de atendimentos e realizados mais de 24,3 milhões de procedimentos assistenciais, diagnósticos e terapêuticos. Nesse período, o hospital executou mais de 254 mil cirurgias e ultrapassou a marca de 9 milhões de exames.

Todo esse trabalho se reflete na percepção dos usuários, que atribuem à unidade um índice de satisfação superior a 90%, reforçando o compromisso do hospital com a qualidade, a segurança e a humanização da assistência.

Gestão eficiente e humanização

Com o propósito de cuidar de vidas, a Agir promove soluções em gestão para o setor de saúde desde 2002, com a assistência apropriada e humanizada aos pacientes atendidos, com excelência, segurança, qualidade, acolhimento e empatia. A Agir se destaca pela eficiência no gerenciamento de unidades públicas de saúde de média e alta complexidade por todo o Brasil, com a gestão de hospitais e unidades de saúde nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Espírito Santo.

Pautada pela transparência, inovação e foco em resultados, a Agir é reconhecida por transformar a gestão pública de saúde, elevando os índices de satisfação dos usuários e garantindo certificações de qualidade nas unidades sob sua responsabilidade, como da Organização Nacional de Acreditação (ONA) e Qmentum Internacional. Além de ser uma das melhores empresas para trabalhar, obtendo pelo quarto ano consecutivo o selo GPTW (Great Place To Work®).

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A Agir também é responsável pela Rede Teia, criada em 2021, voltada para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com uma estrutura completa especializada em atendimento terapêutico multidisciplinar e interdisciplinar de crianças e adolescentes diagnosticados com autismo. Atualmente, a Rede Teia possui nove unidades que estão presentes nos estados do Amazonas, Goiás e São Paulo.