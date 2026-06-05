EYOU lança tecnologia que valida CPF e celular em tempo real

A EYOU, empresa especializada em soluções de comunicação para o mercado corporativo, lançou uma tecnologia de validação de telefonia que cruza o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o número de celular diretamente com as bases das operadoras em tempo real. A ferramenta foi desenvolvida para ampliar a confiabilidade de operações de mensageria e bases de relacionamento com clientes.

Integrada ao serviço de orquestração de mensagens da companhia, a solução busca reforçar a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), aumentar a precisão de estratégias de Customer Relationship Management (CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português) e apoiar operações de comunicação em canais digitais como o WhatsApp, com validação de dados.

Teles Alexandre, sócio-proprietário e CEO da EYOU, conta que a ideia nasceu da observação de um "ponto cego" crítico nas grandes operações de comunicação do país: “Nossos clientes de missão crítica (como bancos, hospitais e grandes varejistas) investiam pesado em réguas de CRM e automação, mas continuavam sofrendo com baixas taxas de conversão e altos riscos de vazamento de informações”.

Segundo o executivo, o diagnóstico revelou que a culpa era da dinâmica das redes de telefonia, que no Brasil leva poucos meses para as operadoras reciclarem linhas inativas. “O mercado demandava uma solução além de indicar se o número existia ou não. As diretorias precisavam de uma garantia de que o CPF atrelado àquela mensagem ainda correspondia ao dono atual da linha, eliminando o envio de dados sensíveis para desconhecidos”, conta.

Cerca de 66% dos números de celular reciclados ainda estão vinculados a contas de antigos usuários, com possibilidade de recebimento de códigos de autenticação, notificações e outras informações sensíveis por novos titulares das linhas, de acordo com dados divulgados pelo portal especializado Canaltech.

Solução

Quando uma empresa aciona a Application Programming Interface (API, Interface de Programação de Aplicações, em português) da EYOU para realizar o envio de mensagens ou a higienização de bases de contatos, a infraestrutura se conecta, por meio de um barramento seguro, diretamente aos bancos de dados das principais operadoras de telecomunicações.

“Na prática, o cruzamento de CPF e número de celular diretamente com a base das operadoras em tempo real funciona como uma camada de segurança invisível e ultrarrápida. Em frações de segundo, o sistema cruza os dados realizando uma pergunta binária à rede: ‘O CPF informado pelo cliente X ainda é o titular desta linha de celular?’ “, detalha o proprietário da EYOU.

De acordo com Teles Alexandre, se o retorno da operadora for positivo, a mensagem é despachada. Se a linha tiver mudado de dono, o envio é bloqueado automaticamente e o CRM da empresa recebe um alerta para atualizar o cadastro. Tudo isso acontece em milissegundos, sem gerar latência na comunicação.

O executivo pontua que o envio ‘às cegas’ gera um efeito cascata de prejuízos. O primeiro é o desperdício financeiro direto: o marketing gasta orçamento enviando SMS e mensagens de WhatsApp para bases desatualizadas. O segundo é operacional: na logística, um telefone inválido no cadastro gera falha na entrega e custos altíssimos de frete reverso.

“Em operações de cobrança, ligar ou mandar mensagem para o número errado destrói a métrica de Contato com a Pessoa Certa (CPC). Além disso, as contas oficiais de WhatsApp Business das empresas correm sério risco de banimento pela Meta. Quando novos donos de linhas recicladas recebem propagandas ou cobranças de desconhecidos, eles marcam a mensagem como spam, derrubando a reputação da marca”, exemplifica o CEO.

Segurança jurídica

Teles Alexandre observa que, na era da LGPD, enviar a mensagem certa para a pessoa errada é, além de um erro de marketing, um incidente de segurança — configura vazamento de dados.

O dado sigiloso cai na tela de um terceiro desconhecido, isso expõe a empresa a multas milionárias e processos por danos morais. A validação de identidade da EYOU atua como um escudo de compliance, atestando tecnicamente que a informação só será entregue se o destinatário atual da linha for, de fato, o titular legal dos dados.

Para o executivo, a crescente preocupação das empresas com segurança de dados e proteção de identidade digital é um amadurecimento necessário do mercado corporativo, que passou a ocupar um lugar de destaque, como um ativo que protege o caixa e a reputação da marca.

“As empresas perceberam que não podem operar com base em ‘dados legados’ ou na suposição de que o cadastro do cliente está atualizado. O mercado está migrando para uma cultura de Zero Trust (confiança zero, em livre tradução), onde cada interação transacional precisa ser validada na origem”, afirma o CEO.

A integridade dos dados é um aspecto crítico para a consistência e confiabilidade das informações utilizadas pelas empresas em suas operações, especialmente na definição de estratégias comerciais e processos de relacionamento com clientes, conforme relatório da Fortune Business Insights.

“O futuro da mensageria está na precisão, baixa latência e orquestração de identidade. A validação de dados e a comunicação digital irão convergir em uma única coisa. Nos próximos anos, quem não tiver governança sobre os seus dados diretamente na camada de telecomunicações ficará obsoleto, incapaz de escalar suas operações ou garantir o compliance exigido por lei”, alerta o executivo.

Para mais informações, basta acessar: eyou.com.br/

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