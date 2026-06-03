NIQ é nomeada Parceira de Produto do Ano 2026 da Snowflake para o setor de varejo e bens de consumo

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) foi nomeada vencedora do prêmio “Parceiro de Produto do Ano 2026 da Snowflake para o Setor de Varejo e Bens de Consumo” pela Snowflake, empresa de nuvem de dados com IA. A NIQ foi reconhecida na conferência anual de usuários da Snowflake, a Snowflake Summit 26, por fornecer soluções escaláveis e nativas na nuvem que permitem que varejistas, marcas e parceiros de mídia enriquecem dados com segurança, mensuram o desempenho e obtêm inteligência de comércio mais precisa e acionável.

Por meio da nuvem de dados com IA da Snowflake, a NIQ permite que clientes em comum colaborem entre organizações, ativem ativos de dados de alto valor e impulsionem medições avançadas, mantendo controles robustos de governança e privacidade de dados. Ao incorporarem os dados, modelos e recursos de harmonização impulsionados por IA da NIQ à Snowflake, os clientes podem unificar conjuntos de dados fragmentados em uma base confiável e escalável para a IA. Isso facilita a operacionalização da tomada de decisões baseada em IA e acelera a transição do insight para a ação.

“Nossa integração com a Snowflake transformou fundamentalmente a forma como nossos clientes acessam e ativam inteligência de comércio em escala”, afirmou Mohit Kapoor, diretor de tecnologia da NIQ. “Ao desenvolver nossas plataformas de dados e soluções de mensuração habilitadas por clean room na Snowflake, ajudamos marcas e varejistas a transformar dados complexos e fragmentados em insights confiáveis e crescimento mensurável. Temos a honra de receber este prêmio e esperamos continuar inovando juntos.”

Ao combinar seus dados proprietários de transações globais, inteligência granular de produtos e locais e capacidades avançadas de mensuração com a tecnologia de colaboração segura de dados e clean room da Snowflake, a NIQ permite que seus clientes avancem mais rapidamente, desde o enriquecimento e a ativação de dados até a mensuração de ciclo fechado e a otimização, em todo o ecossistema moderno de varejo. Esse reconhecimento reflete a visão da NIQ de impulsionar o futuro da inteligência artificial (IA) confiável, na qual a inteligência de comércio vai além da mensuração e passa para a orquestração. Ao combinar dados e modelos proprietários, aplicações impulsionadas por IA e colaboração segura de dados, a NIQ possibilita um ecossistema mais automatizado e orientado pela privacidade, no qual os sistemas de decisão não apenas relatam o comércio, mas também o moldam ativamente.

“A NIQ exemplifica como os parceiros podem utilizar o Snowflake AI Data Cloud para oferecer valor real e diferenciado a clientes dos setores de varejo e bens de consumo”, afirmou Amy Kodl, vice-presidente sênior de Alianças e Canais Globais da Snowflake. “Ao combinar a profunda inteligência de comércio da NIQ com os recursos de compartilhamento seguro de dados e clean room da Snowflake, a NIQ está permitindo que os clientes colaborem com confiança, aprimorem a tomada de decisões orientada por dados e mensurem resultados de forma mais eficaz em um cenário de varejo em rápida evolução.”

Essa conquista celebra o compromisso excepcional da NIQ em oferecer soluções inovadoras e impulsionar o sucesso de seus clientes com a Snowflake. Acompanhe as palestras da Snowflake Summit 2026 ao vivo ou sob demanda aqui e fique por dentro das últimas notícias e anúncios da empresa no LinkedIn e no X.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

#NIQ-Geral

© 2026 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260603292152/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assessoria de mídia: media.relations@nielseniq.com