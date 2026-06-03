A tecnologia da Lenovo impulsiona as operações da Copa do Mundo da FIFA 2026™ e fortalece a transmissão baseada em IA

A Lenovo anunciou hoje que fornecerá uma plataforma de infraestrutura impulsionada por IA para a Copa do Mundo da FIFA 2026™, possibilitando a distribuição de vídeo por IPTV (Televisão por Protocolo de Internet) com latência ultrabaixa, além da transmissão tradicional por cabo e satélite. A plataforma também oferecerá entrega inteligente de conteúdo e suporte à tomada de decisões de missão crítica em todo o ecossistema e nas operações do evento.

À medida que o maior evento esportivo do mundo se prepara para uma edição de proporções sem precedentes — abrangendo três países anfitriões, 48 seleções e cerca de 6 bilhões de torcedores —, a FIFA, as emissoras e os operadores do evento se beneficiarão de um ambiente ao vivo e sempre ativo, projetado para funcionar no mais alto nível. Como Parceira Tecnológica Oficial da FIFA, a Lenovo instalará servidores no Centro Internacional de Transmissão, em Dallas, no Texas, para fornecer o poder de computação, os dispositivos e as soluções baseadas em IA necessários para levar cada momento de cada partida ao público global e dar suporte à operação de transmissão mais ampla da história da Copa do Mundo da FIFA™. Mais de 17 mil dispositivos Lenovo e Motorola, além de mais de 200 engenheiros distribuídos pelos locais de jogos e pelos campos de treinamento das equipes, ajudarão a garantir uma execução profissional.

As soluções tecnológicas da Lenovo reduziram a latência na infraestrutura de IPTV para este grande evento mundial, e os atrasos na transmissão por IPTV agora estão abaixo de cinco segundos, proporcionando acesso quase em tempo real à ação das partidas ao vivo e experiências de visualização mais sincronizadas. Os servidores e a tecnologia Lenovo ThinkSystem SR635 V3 ajudarão a gerenciar os grandes volumes de dados de vídeo ao vivo provenientes dos estádios de toda a América do Norte, além de alimentar a transmissão de IPTV da FIFA. Eles captam, processam e distribuem todo o conteúdo das partidas quase em tempo real por meio de dez canais para mais de mil telas em todos os locais da FIFA. Torcedores, veículos de comunicação, convidados VIP e autoridades poderão acessar rapidamente todas as partidas de qualquer lugar dentro do ecossistema do evento, das zonas de torcedores às tribunas da mídia.

Um centro de comando de IA para o maior evento esportivo do mundo

Além da transmissão, a tecnologia da Lenovo será implantada no Centro de Comando Tecnológico da FIFA, em Miami, e no Centro de Operações do Torneio, durante toda a Copa do Mundo da FIFA de 2026™. Esse centro funciona como o "controle de missão" central do torneio, onde toda a tecnologia que sustenta os jogos é monitorada e gerenciada quase em tempo real por engenheiros experientes e pela administração da FIFA. Com a ajuda das soluções empresariais da Lenovo, o Centro de Comando Tecnológico e o Centro de Operações do Torneio da FIFA garantirão que os organizadores do torneio possam observar e, se necessário, resolver rapidamente questões operacionais em toda a área de cobertura.

“A infraestrutura de IA da Lenovo está redefinindo a experiência da Copa do Mundo da FIFA, oferecendo destaques quase em tempo real, visualizações de múltiplos ângulos e insights em uma escala global sem precedentes”, afirmou Ashley Gorakhpurwalla, presidente da Divisão de Soluções de Infraestrutura da Lenovo. “Juntamente com a FIFA, estamos operando IA sob as condições mais exigentes do mundo, solucionando questões de latência e aproximando bilhões de torcedores da ação como nunca antes, estabelecendo um novo padrão para os esportes ao vivo.”

“A Copa do Mundo da FIFA é um dos maiores e mais complexos eventos esportivos do mundo”, afirmou Nacho Fresco, diretor de Tecnologia da FIFA. “Com esta edição prestes a ser a maior da história, oferecer eficiência operacional excepcional e tecnologia de ponta é fundamental. A Lenovo é uma parceira essencial para nos ajudar a atender aos rigorosos requisitos de baixa latência indispensáveis para ambientes de produção ao vivo.”

Impulsionando o maior palco do mundo

A Copa do Mundo da FIFA 2026™ demonstra os avanços em IA que a Lenovo está tornando possíveis no mundo real. A empresa gerenciará a computação de borda local complexa, reduzindo significativamente a latência em locais onde soluções baseadas apenas na nuvem não atendem aos requisitos de transmissão. Durante o torneio, as tecnologias baseadas nos servidores Lenovo ThinkSystem — projetados para ambientes de alta densidade e missão crítica, que exigem enorme capacidade de processamento e desempenho operacional quase em tempo real — darão suporte a:

monitoramento quase em tempo real dos sistemas de tecnologia do estádio e de todo o torneio;

transmissão ao vivo, streaming e distribuição de IPTV;

detecção rápida de incidentes e resolução de problemas para minimizar interrupções e tempo de inatividade.

Aprimorando a experiência do torcedor com informações e transparência em tempo real

A Lenovo está possibilitando uma experiência de visualização mais imersiva e compreensível por meio de inovações baseadas em IA. Avatares de jogadores em 3D com IA fornecem uma visualização mais clara e em tempo real de decisões complexas, como impedimentos. Construídos com GenAI avançado e dados reais de jogadores, esses avatares são projetados para ajudar os torcedores a entenderem melhor o jogo à medida que ele acontece. Esses avatares também fornecerão informações adicionais valiosas para auxiliar os árbitros da FIFA na tomada de decisões sobre impedimentos durante as partidas.

Para aprimorar a experiência nos estádios de três países, a Lenovo está implementando soluções projetadas para melhorar a segurança, a eficiência e o engajamento:

sistemas de navegação baseados em inteligência artificial (IA) reduzem o congestionamento e melhoram a movimentação nos estádios;

as “Visões do Árbitro” estabilizadas por IA oferecem perspectivas em primeira pessoa com até 50% menos distorção de movimento;

experiências digitais e holográficas imersivas criam novas maneiras para os fãs interagirem com o jogo.

Promovendo um futebol mais inteligente para todos e criando condições mais equitativas de competição

A Lenovo está transformando ativamente o setor esportivo e continua comprometida com a democratização do futebol por meio de sua visão "IA mais inteligente para todos". Para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, a empresa implantará a plataforma FIFA AI Pro, um assistente de conhecimento de última geração baseado em inteligência artificial (IA) que fornece insights táticos a treinadores, jogadores e analistas. Desenvolvida pelo Centro de Processamento de IA da Lenovo, a plataforma será disponibilizada às 48 seleções que disputarão o torneio, democratizando o acesso a análises de nível de elite e ajudando a equilibrar a competição.

Levando o torneio para casa com coleções de edição especial

Para os fãs do esporte, a empresa está oferecendo uma maneira única de demonstrar sua paixão por meio de uma coleção de dispositivos da Edição Especial da FIFA em seus portfólios comercial, de consumo e de jogos. Com branding e embalagens exclusivas da Copa do Mundo da FIFA 2026™, a linha inclui o Motorola Razr FIFA World Cup 26th Edition, os laptops ThinkPad X9-14 Gen 1 e ThinkPad X1 Carbon Gen 13 e 14, o laptop Yoga Slim 7i ultra Aura Edition (14”, 11), o tablet Idea Tab, e o laptop gamer Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10). Esses modelos de edição limitada permitem que os fãs levem para casa um pedaço do maior evento esportivo do mundo mesmo muito tempo depois do apito final.

A escala e a complexidade dessas operações refletem o amplo investimento da Lenovo em tecnologia esportiva. Em março, a empresa lançou uma vertical dedicada ao esporte, projetada para fornecer suporte a organizações que operam em ambientes globais, críticos e ao vivo. Ao integrar infraestrutura de IA, computação de borda, dispositivos e serviços em um modelo unificado, a empresa permite que as organizações esportivas migrem de sistemas fragmentados para o controle operacional completo e em tempo real.

Como Parceira Oficial de Tecnologia da FIFA, a Lenovo está impulsionando o maior evento da história da humanidade. A FIFA confia na Lenovo para fornecer toda a infraestrutura tecnológica do torneio, incluindo dispositivos de IA, infraestrutura e soluções, proporcionando experiências imersivas e exclusivas para os fãs, além de oferecer acesso sem precedentes a dados e análises para as 48 equipes participantes. Visite a página da FIFA no site Lenovo.com para ver a empresa em ação na Copa do Mundo.

Sobre a Lenovo

Com receita de US$ 83 bilhões, a Lenovo é uma potência global de tecnologia, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia Mais Inteligente para Todos”, a Lenovo executa uma estratégia de IA híbrida que abrange a IA pessoal — uma IA para cada dispositivo — e a IA empresarial, ajudando clientes a transformarem dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e por seu portfólio completo de IA, que inclui dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets e acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), além de software, soluções e serviços. Com presença global, que inclui 21 centros de pesquisa e desenvolvimento em 11 mercados, e uma cadeia de suprimentos com mais de 30 unidades de fabricação em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. A empresa figura em 8º lugar no Gartner Supply Chain Top 25. A Lenovo está listada na bolsa de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para mais informações, acesse www.lenovo.com e veja as últimas notícias em nossa sala de imprensa.

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Samantha Finnegan

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