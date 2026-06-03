Leonardo Deruiche amplia a análise da qualidade na saúde

O consultor Leonardo Deruiche está à frente de um projeto que vem ampliando a maneira como os gestores públicos avaliam o funcionamento de unidades de saúde em diversos municípios brasileiros. Por meio da instalação de totens interativos, QR Codes e painéis digitais, a iniciativa permite que pacientes avaliem o atendimento recebido logo após o serviço prestado, gerando dados em tempo real sobre a experiência dos usuários.

A implantação dos equipamentos e a análise contínua das informações coletadas conferem às gestões de saúde maior poder de decisão. Segundo o consultor, a administração de estruturas de saúde é complexa e, com a participação cada vez mais efetiva dos pacientes na tomada de decisões, ouvir o usuário é cada vez mais necessário para compreender a real percepção da população e, com base nela, implementar mudanças eficazes na gestão e na tomada de decisões.

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), em que a busca por melhorias deve ser constante e transparente, esse tipo de ferramenta permite identificar gargalos, reconhecer equipes bem avaliadas e agir com rapidez em situações críticas. A coleta de avaliações também fortalece a relação entre paciente e gestão, promovendo um ambiente de escuta ativa e cuidado centrado no cidadão.

O projeto atende a diferentes tipos de serviços, desde unidades básicas de saúde até pronto-atendimentos e maternidades. “O objetivo é simples: permitir que cada paciente tenha voz. E que essa voz chegue diretamente a quem pode tomar decisões”, afirma Leonardo Deruiche.

Ao promover um sistema de avaliação, o projeto consolida-se como uma ferramenta de gestão e reforça o compromisso com uma saúde pública mais eficiente, transparente e humanizada.

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Toda a implantação do sistema de pesquisa em unidades de saúde ocorre em poucos dias, e a análise da qualidade passa a acontecer imediatamente, trazendo uma solução rápida para a questão, levando em consideração que o projeto não substitui a ouvidoria ou o serviço de atendimento ao usuário, mas complementa esses setores.