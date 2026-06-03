Laserfiche é lançada no AWS Marketplace, levando a gestão inteligente de conteúdo para as empresas

A Laserfiche, provedora líder de software como serviço (SaaS) em gerenciamento inteligente de conteúdo, firmou parceria com a AWS para disponibilizar sua plataforma no AWS Marketplace. Por meio dessa colaboração, os clientes da AWS podem adquirir facilmente a plataforma de gerenciamento de documentos da Laserfiche para gerenciar conteúdo, automatizar fluxos de trabalho e implementar recursos de inteligência artificial (IA).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602201059/pt/

Laserfiche intelligent content management is now available to procure directly through AWS Marketplace.

“Estamos entusiasmados com esta evolução da nossa parceria de longa data com a AWS”, afirmou Thomas Phelps, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e CIO da Laserfiche. “O AWS Marketplace oferece uma experiência praticamente sem atritos para os clientes diretos da Laserfiche que desejam aceitar ofertas privadas negociadas, gerenciar o histórico de faturamento e pagamentos e aplicar compras qualificadas aos seus compromissos do AWS Enterprise Discount Program (EDP) — tudo por meio de sua conta centralizada da AWS.”

A Laserfiche oferece, em uma única plataforma, ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida de documentos, governança da informação e automação de fluxos de trabalho, e recebeu diversos prêmios Champion do Info-Tech Research Group. Entre os recursos de IA da Laserfiche, estão a extração automática de metadados, a sumarização de documentos, o chat e as funcionalidades de agentes.

“Em até duas semanas após solicitarmos a possibilidade de adquirir o Laserfiche Cloud por meio do AWS Marketplace, a Laserfiche confirmou sua disponibilidade na plataforma”, afirmou Bianca Lochner, Ph.D., diretora de TI da cidade de Scottsdale. “Agradecemos à Laserfiche pela rapidez na execução e por antecipar nossas necessidades como parceira de negócios.”

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Laserfiche no AWS Marketplace”, afirmou Carol Potts, gerente-geral de Vendas para ISVs nos Estados Unidos da AWS. “Organizações que atuam em setores altamente regulamentados agora podem adotar os recursos de gerenciamento inteligente de conteúdo e IA agêntica da Laserfiche para automatizar rapidamente a forma como organizam, governam e utilizam informações críticas em escala. Viabilizar o acesso a essas inovações é a maneira como ajudamos nossos clientes a transformar a forma como trabalham.”

Para saber mais, explore AWS Marketplace.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder em gestão de documentos e automação de fluxos de trabalho centrados em conteúdo. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários, modelos sem código e captura habilitada por IA, a Laserfiche acelera a forma como os negócios são realizados.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260602201059/pt/

Assessoria de mídia:

Linda Domingo

Diretora de Comunicação, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

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