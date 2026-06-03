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Laserfiche é lançada no AWS Marketplace, levando a gestão inteligente de conteúdo para as empresas

Agora, as organizações podem adquirir facilmente o gerenciamento de documentos da Laserfiche para dar suporte e ampliar a governança da informação e a automação de fluxos de trabalho.

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Repórter
03/06/2026 14:28

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A Laserfiche, provedora líder de software como serviço (SaaS) em gerenciamento inteligente de conteúdo, firmou parceria com a AWS para disponibilizar sua plataforma no AWS Marketplace. Por meio dessa colaboração, os clientes da AWS podem adquirir facilmente a plataforma de gerenciamento de documentos da Laserfiche para gerenciar conteúdo, automatizar fluxos de trabalho e implementar recursos de inteligência artificial (IA).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602201059/pt/

Laserfiche intelligent content management is now available to procure directly through AWS Marketplace.

Laserfiche intelligent content management is now available to procure directly through AWS Marketplace.

“Estamos entusiasmados com esta evolução da nossa parceria de longa data com a AWS”, afirmou Thomas Phelps, vice-presidente sênior de Estratégia Corporativa e CIO da Laserfiche. “O AWS Marketplace oferece uma experiência praticamente sem atritos para os clientes diretos da Laserfiche que desejam aceitar ofertas privadas negociadas, gerenciar o histórico de faturamento e pagamentos e aplicar compras qualificadas aos seus compromissos do AWS Enterprise Discount Program (EDP) — tudo por meio de sua conta centralizada da AWS.”

A Laserfiche oferece, em uma única plataforma, ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida de documentos, governança da informação e automação de fluxos de trabalho, e recebeu diversos prêmios Champion do Info-Tech Research Group. Entre os recursos de IA da Laserfiche, estão a extração automática de metadados, a sumarização de documentos, o chat e as funcionalidades de agentes.

“Em até duas semanas após solicitarmos a possibilidade de adquirir o Laserfiche Cloud por meio do AWS Marketplace, a Laserfiche confirmou sua disponibilidade na plataforma”, afirmou Bianca Lochner, Ph.D., diretora de TI da cidade de Scottsdale. “Agradecemos à Laserfiche pela rapidez na execução e por antecipar nossas necessidades como parceira de negócios.”

“Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à Laserfiche no AWS Marketplace”, afirmou Carol Potts, gerente-geral de Vendas para ISVs nos Estados Unidos da AWS. “Organizações que atuam em setores altamente regulamentados agora podem adotar os recursos de gerenciamento inteligente de conteúdo e IA agêntica da Laserfiche para automatizar rapidamente a forma como organizam, governam e utilizam informações críticas em escala. Viabilizar o acesso a essas inovações é a maneira como ajudamos nossos clientes a transformar a forma como trabalham.”

Para saber mais, explore AWS Marketplace.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é uma plataforma empresarial líder em gestão de documentos e automação de fluxos de trabalho centrados em conteúdo. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários, modelos sem código e captura habilitada por IA, a Laserfiche acelera a forma como os negócios são realizados.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de mídia:

Linda Domingo

Diretora de Comunicação, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

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Fonte: BUSINESS WIRE

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