Projeto 35 Razões para Acreditar no DF percorre cidades

O projeto “35 Razões para Acreditar no DF” foi lançado no Distrito Federal com a proposta de percorrer as 35 regiões administrativas e registrar histórias, trajetórias e relatos de moradores. O projeto é liderado pelo advogado Dr. Renato Rocha e busca destacar elementos históricos, culturais e sociais das cidades do DF. A iniciativa começou por Samambaia, passou pelo Plano Piloto e atualmente realiza ações no Paranoá. A proposta inclui produção de conteúdos em redes sociais, entrevistas e registros audiovisuais. A ação amplia o debate sobre identidade regional e participação da população na construção histórica do Distrito Federal.

Segundo a organização, o número 35 representa as 35 regiões administrativas que compõem o DF. O projeto pretende reunir depoimentos de trabalhadores, pioneiros, comerciantes e lideranças comunitárias que participaram do desenvolvimento das cidades. A iniciativa também busca recuperar memórias locais e destacar aspectos históricos pouco conhecidos pela população. A proposta ocorre em um momento de discussão sobre crescimento urbano, pertencimento e valorização cultural nas regiões administrativas. O foco central está na relação entre história local e construção da memória coletiva.

A primeira etapa do projeto foi realizada em Samambaia, cidade apontada pela organização como símbolo de crescimento comunitário e expansão urbana do DF. Em seguida, a iniciativa passou pelo Plano Piloto, abordando a origem de Brasília e o processo de formação da capital federal. Atualmente, as ações ocorrem no Paranoá, região ligada historicamente aos trabalhadores envolvidos na construção da barragem do Lago Paranoá. As visitas incluem conversas com moradores e coleta de relatos para publicação digital. A circulação pelas cidades reforça discussões sobre desenvolvimento regional e valorização das comunidades locais.

De acordo com os organizadores, fotos, vídeos e documentos históricos produzidos durante as visitas serão compartilhados nas plataformas digitais do projeto. A ideia é criar um acervo contínuo sobre as regiões administrativas do DF e suas transformações ao longo dos anos. A iniciativa também amplia o uso das redes sociais como ferramenta de preservação cultural e divulgação de histórias urbanas. O material deverá reunir relatos de diferentes gerações e perfis sociais das cidades visitadas. O projeto aposta na produção de conteúdo digital e no fortalecimento da cultura regional.

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Moradores interessados em acompanhar o projeto podem buscar informações nas redes sociais da iniciativa e acompanhar o cronograma das próximas visitas às regiões administrativas. A organização informa que novos registros serão publicados conforme as viagens forem realizadas nas cidades do DF. Iniciativas sociais podem contribuir para o acesso à memória urbana e incentivar o debate sobre pertencimento regional.



Para saber mais sobre a iniciativa e as ações de mobilização popular nas 35 cidades do Distrito Federal, basta verificar as atualizações disponíveis no Instagram @35razoesparaacreditarnodf