NIQ lança Product Intelligence para impulsionar o comércio orientado por IA

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) anunciou hoje o lançamento do NIQ Product Intelligence, uma nova solução projetada para ajudar varejistas e marcas a transformar dados de produtos fragmentados em inteligência estruturada e interoperável que impulsiona o comércio orientado por IA.

À medida que a IA molda cada vez mais a forma como os consumidores descobrem, avaliam e compram produtos, a qualidade e a integridade dos dados de produtos tornaram-se uma vantagem competitiva crucial. Em ambientes de comércio mediados por IA, produtos que não possuem dados estruturados, enriquecidos e legíveis por máquina correm o risco de se tornarem invisíveis para mecanismos de recomendação, assistentes de IA e agentes de compra autônomos.

O NIQ Product Intelligence aborda esse desafio criando uma camada unificada de inteligência de produto que padroniza atributos, resolve a identidade do produto em diferentes sistemas e enriquece os dados do produto em escala, permitindo que os sistemas de IA compreendam, combinem, recomendem e apresentem produtos com mais precisão em canais de comércio digital e físico.

Por exemplo, uma busca tradicional por palavras-chave pode exibir apenas produtos que contenham termos exatos como "lanche proteico" ou "bebidas com baixo teor alcoólico". As experiências de comércio orientadas por IA exigem uma compreensão muito mais profunda da intenção e do contexto do consumidor, ajudando-o a descobrir produtos por meio de solicitações mais específicas, como "uma alternativa saudável ao brownie de chocolate, mas ainda saborosa", "uma bebida premium com baixo teor alcoólico para um jantar" ou "um lanche sem glúten para assistir a um filme em família". A Inteligência de Produto ajuda a estruturar e enriquecer os dados do produto para que os sistemas de IA possam interpretar melhor as necessidades do consumidor, compreender os atributos e o contexto do produto e apresentar as recomendações mais relevantes.

Com base nos ativos de dados de comércio global e na experiência em harmonização da NIQ, Product Intelligence ajuda marcas e varejistas a:

Construir uma camada de inteligência de produto unificada e interoperável

Padronizar e enriquecer atributos de produto em escala

Aprimorar a correspondência, a descoberta e a consistência entre sistemas de produtos

Permitir que os produtos estejam prontos para recomendações em ambientes de comércio com IA emergentes

“Os sistemas de IA só conseguem raciocinar sobre produtos que compreendem adequadamente”, afirmou Troy Treangen, diretor de Produtos da NIQ. “O Product Intelligence cria uma camada de produtos estruturada e interoperável que resolve dados fragmentados, enriquece atributos e permite que os sistemas de IA identifiquem, comparem e recomendem produtos com muito mais precisão.”

O NIQ Product Intelligence é construído sobre a infraestrutura global de inteligência comercial da NIQ, incluindo relacionamentos com mais de 8.900 varejistas em 90 países, um catálogo de produtos com mais de 246 milhões de itens exclusivos e mais de 10 bilhões de atributos de produtos mantidos. A solução também aproveita décadas de experiência da NIQ em harmonizar e enriquecer dados comerciais complexos entre varejistas, marcas e plataformas digitais.

O lançamento do Product Intelligence representa a primeira grande oferta dentro do amplo portfólio de Inteligência Comercial da NIQ, combinando os ativos de dados existentes da NIQ, recursos de conteúdo de produtos e experiência em harmonização em soluções que ajudam os clientes a construir a próxima era do comércio orientado por IA e com agentes, hoje mesmo. A NIQ apresentará o Product Intelligence e seu papel na viabilização do comércio orientado por agentes no evento anual C360 da NIQ, que acontecerá de 8 a 11 de junho em San Antonio, Texas. Para saber mais e se inscrever no evento, acesse a página do evento C360 da NIQ.

Perguntas Frequentes

O que é o NIQ Product Intelligence?

O NIQ Product Intelligence é uma solução que transforma dados de produtos fragmentados em uma camada de produtos unificada e pronta para IA, padronizando atributos, resolvendo a identidade do produto e conectando dados entre sistemas.

Qual problema o NIQ Product Intelligence resolve?

O NIQ Product Intelligence ajuda marcas e varejistas a lidar com dados de produtos fragmentados, atributos inconsistentes, sistemas desconectados e transparência limitada sobre como os produtos são categorizados, etiquetados e descobertos em ambientes de comércio orientados por IA. A solução permite que as organizações gerenciem e aprimorem melhor os atributos de produtos à medida que os comportamentos do consumidor e os sistemas de recomendação evoluem.

Como ele dá suporte à IA e ao comércio orientado por agentes?

O NIQ Product Intelligence fornece uma base de dados preparada para IA que aprimora a forma como os produtos são combinados, apresentados e recomendados em mídias de varejo, comércio eletrônico e descoberta orientada por IA.

Quando o NIQ Product Intelligence estará disponível?

O NIQ Product Intelligence já está disponível nos Estados Unidos, com planos de expansão a serem avaliados ao longo do tempo.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

Declaração Prospectiva

Este comunicado à imprensa sobre o NIQ Product Intelligence pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos previstos do consumidor, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Estas declarações refletem as expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “irá”, “pode”, “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “olha para o futuro” e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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