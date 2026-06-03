Hospitalidade redefine aluguel de luxo por temporada

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um levantamento realizado pela Noctua Advisory e divulgado durante o STR Summit revela que a oferta de aluguel por temporada no mercado brasileiro cresceu 70% entre 2023 e 2026, fazendo com que o país apareça entre os 15 principais mercados globais do segmento. Esse crescimento acompanha a expansão do mercado imobiliário de luxo e superluxo, que movimentou R$ 52,2 bilhões nas capitais brasileiras em 2025, segundo estudo da Bain Inteligência Estratégica divulgado pela Forbes.



Nesse cenário de expansão, a hospitalidade deixou de ser acessório e passou a ocupar papel estratégico nas casas de alto padrão, especialmente em destinos de natureza, onde planejamento, integração de serviços e personalização da experiência se tornaram fatores decisivos para fidelização e reputação.



Raquel Pflueger, gestora de operações, manutenção e concierge da Casa Lençóis, explica que, embora a estrutura física dos imóveis continue sendo relevante, a hospitalidade se consolidou como estratégica devido à mudança no perfil do consumidor atual. “Hoje, o hóspede de alto padrão não busca apenas um imóvel bonito ou bem localizado, mas uma experiência completa, organizada e confortável. Isso fez com que a gestão da operação ganhasse importância no mercado de casas de temporada”.



“Além disso, os hóspedes estão mais exigentes e mais atentos à qualidade da vivência como um todo. Eles esperam chegar ao destino com grande parte da experiência já estruturada, incluindo apoio com logística, passeios, alimentação e programação da estadia”, reforça.



De acordo com a executiva, a integração entre diferentes áreas operacionais também é considerada essencial para garantir consistência. “Em uma hospedagem de alto padrão, o hóspede percebe rapidamente quando existe desalinhamento entre os serviços. Hospitalidade exige funcionamento integrado entre todas as áreas. Limpeza, manutenção, cozinha, apoio operacional e concierge precisam trabalhar em sintonia para garantir conforto, agilidade e qualidade durante toda a estadia”, avalia.



Na prática, isso significa antecipar demandas, manter padrões de organização e resolver situações de forma rápida e discreta. Uma operação bem alinhada reduz falhas, melhora a experiência do hóspede e transmite sensação de cuidado e profissionalismo.



“Quando existe atenção ao perfil do grupo, às preferências e à dinâmica da viagem, a estadia se torna mais confortável, funcional e memorável. Isso fortalece a relação de confiança com o cliente e aumenta significativamente as chances de retorno e recomendação”, afirma Pflueger.



No caso da Casa Lençóis, localizada em um dos principais destinos de natureza do país, a hospitalidade é construída a partir de uma curadoria cuidadosa de serviços, parceiros e roteiros. “Nosso objetivo é unir conforto, praticidade e conexão verdadeira com o destino, sem perder o padrão de qualidade da hospedagem”, explica. Os passeios, experiências gastronômicas e programações são organizados de forma personalizada, com acompanhamento próximo e seleção criteriosa dos parceiros envolvidos.



A gestora destaca que existe um cuidado especial com logística, deslocamentos, horários e escolha das experiências que realmente representem a essência dos Lençóis Maranhenses de forma segura e estruturada. “A proposta é permitir que o hóspede vivencie o destino de maneira autêntica, mas com suporte, conforto e tranquilidade ao longo de toda a estadia”.



Para os próximos anos, a tendência é que a hospitalidade em casas de temporada de alto padrão se volte cada vez mais para bem-estar, conforto e personalização. “Questões como alimentação equilibrada, experiências de relaxamento, melhora da qualidade do sono, atividades físicas e roteiros ligados ao bem-estar devem ganhar cada vez mais espaço nesse segmento”, afirma Pflueger.



Ela acrescenta que também existe uma valorização maior da comodidade e do atendimento próximo, porém de forma discreta e eficiente. “O cliente quer se sentir assistido, mas sem excessos ou interferências na privacidade”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://casalencois.com.br/