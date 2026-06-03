HOFA Gallery Inaugura Specimens of Time: The Glitched Sublime, de Maja Petri?, na SXSW Londres 2026

LONDRES, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A HOFA Gallery tem o prazer de apresentar Specimens of Time: The Glitched Sublime, uma nova exposição de Maja Petri? na SXSW London 2026. Em um momento ditado pela incessante velocidade, automação e produção digital, a exposição propõe algo diferente para a tecnologia: uma forma de significado, percepção e conexão profunda com o mundo natural.

Desenvolvida ao longo de mais de duas décadas, a prática de Petri? integra IA personalizada, robótica, luz e dados ambientais em tempo real para criar obras nas quais a mudança ecológica gera a forma diretamente. A Glitched Sublime foi desenvolvida em colaboração com o cientista de IA e roboticista Mihai Jalobeanu, usando dados climáticos do Ártico como material principal.

O trabalho parte de um único princípio: a obra de arte não representa uma mudança ambiental e sim o seu registro físico. No Ártico, o aquecimento está tendo o dobro da aceleração da média global, e isso está desestabilizando as condições sazonais das quais a vida na região depende. As papoulas do Ártico nascem nessas condições e florescem brevemente antes que as temperaturas ultrapassem os limites da sobrevivência. A exposição acompanha esse desenvolvimento por meio de esculturas em caixas de luz e obras pigmentadas, geradas por robótica personalizada e IA que respondem, em tempo real, aos dados climáticos ao vivo.

SXSW London 2026

Apresentada na SXSW London 2026, a Specimens of Time: The Glitched Sublime inicia a conversa com o foco em inteligência artificial, automação e o futuro da experiência humana. Em contraste com grande parte da atual cultura generativa de IA, a exposição propõe uma trajetória diferente para a tecnologia, centrada na memória ecológica, na experiência incorporada e na reconexão com o mundo vivo.

Juntamente com a exposição, Petri? apresenta também Art, Tech & Nature: The Glitched Sublime na SXSW London na quarta-feira, 3 de junho, das 11h40 às 12h10 no Protein Studios (Stage 2). Ela também faz parte do painel Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets Brand a ser realizado na quinta-feira, 4 de junho, das 16h10 às 16h50 na Truman Brewery (Truman Stage 1).

Contato:

Alessandro Gallini

alessandro@thehouseoffineart.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001185738)