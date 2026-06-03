Gestão eficiente ganha espaço entre varejistas
Especialista aponta práticas relacionadas à gestão, estoque, meios de pagamento e uso de tecnologia para apoiar a operação de lojas
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Após encerrar 2025 com crescimento de 1,6%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo pode registrar expansão em 2026. Diante desse cenário, especialista destaca estratégias relacionadas à gestão e à digitalização dos processos como alternativas para apoiar o desempenho das empresas do setor.
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Segundo André Maniezo, CEO da INFOX Varejo Avançado, empresa que desenvolve soluções de gestão para lojas de materiais de construção, mudanças no comportamento de consumo têm influenciado a forma como os varejistas estruturam suas operações.
“O consumidor tem buscado atendimento mais personalizado, integração entre canais de venda e maior disponibilidade de produtos. Nesse contexto, ferramentas de gestão e processos estruturados podem contribuir para a organização das operações e para o acompanhamento dos resultados do negócio”, afirma.
No segmento de materiais de construção, a ampliação dos canais digitais e a adoção de ferramentas de gestão têm sido apontadas como fatores que contribuem para a administração das operações. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), o Brasil possui aproximadamente 159 mil estabelecimentos do setor.
Diante desse contexto, o executivo elenca cinco práticas que podem auxiliar varejistas na gestão dos negócios.
Gestão de estoque
O controle adequado dos estoques pode contribuir para a disponibilidade de produtos e para o planejamento das compras. Entre as medidas adotadas por varejistas estão o acompanhamento do mix de produtos, inventários periódicos, padronização de processos de conferência e utilização de sistemas de gestão integrados.
Segundo André, o alinhamento entre compras, vendas e ações promocionais também pode auxiliar na adequação dos níveis de estoque à demanda.
Gestão financeira
O acompanhamento de indicadores financeiros é outro aspecto considerado relevante para a administração das empresas. Entre as práticas recomendadas estão a análise da rentabilidade dos produtos, o monitoramento dos prazos de pagamento e recebimento e o controle dos custos diretos e indiretos da operação.
A manutenção de projeções de fluxo de caixa também é apontada como ferramenta de apoio ao planejamento financeiro.
Diversificação dos meios de pagamento
A oferta de diferentes formas de pagamento tem sido utilizada por varejistas para atender a perfis variados de consumidores. Entre as opções disponíveis estão parcelamentos, programas de benefícios, cashback e modalidades de crédito vinculadas às próprias lojas.
Também vêm sendo adotadas soluções como cartões private label, crédito digital e cartões pré-pagos, que ampliam as alternativas de pagamento disponíveis ao consumidor.
Captação de contatos em lojas físicas
Além do comércio eletrônico, lojas físicas também têm adotado estratégias para ampliar o relacionamento com consumidores. Entre elas estão a disponibilização de acesso à internet, programas de fidelidade e ações realizadas por meio de QR Codes.
Segundo o especialista, essas iniciativas podem contribuir para o conhecimento do perfil dos visitantes e para futuras ações de relacionamento.
Uso de tecnologia e suporte especializado
A utilização de sistemas voltados à gestão operacional, financeira e comercial tem sido incorporada por empresas de diferentes portes. De acordo com o especialista, a implementação dessas ferramentas tende a apresentar melhores resultados quando acompanhada de planejamento e suporte técnico adequado.
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Maniezo ainda acredita que o uso de recursos digitais tornou-se parte da rotina das operações varejistas. “Ferramentas tecnológicas têm sido utilizadas para apoiar a gestão, ampliar opções de pagamento e contribuir para o relacionamento com os clientes”, conclui.
Website: https://infoxnet.com.br/