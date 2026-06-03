Stabilidade Gestão Tributária amplia atuação no setor médico

Stabilidade Gestão Tributária, empresa de consultoria tributária, lançou um modelo de arquitetura e gestão tributária direcionado ao setor de saúde durante o 36º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, realizado em Goiânia. A iniciativa tem como objetivo apoiar clínicas e empresas de saúde na adaptação aos impactos práticos da Reforma Tributária de 2026.

O modelo propõe a integração de tributação, precificação, estrutura societária, governança, proteção patrimonial e planejamento financeiro, permitindo que as organizações tratem o tributo como elemento estratégico e não apenas como obrigação fiscal.

A proposta foi apresentada por Edson C A Silva, que destacou que a Reforma Tributária aumentou a necessidade de coerência entre operação, documentação fiscal, contratos, faturamento e modelo societário. Segundo Silva, muitas clínicas ainda operam sob estruturas concebidas para uma realidade econômica que já não corresponde ao cenário atual, mantendo regimes tributários e práticas financeiras por inércia operacional.

Com base na experiência acumulada no atendimento a mais de 400 empresas, escritórios jurídicos e empresariais, a Stabilidade passa a focar na arquitetura de decisões tributárias e empresariais. A consultoria pretende atuar de forma preventiva, auxiliando na reorganização de decisões antes que os impactos fiscais afetem margem, caixa e competitividade.

Além do setor médico, a empresa pretende ampliar a integração com consultorias tributárias, escritórios de advocacia e contabilidades que buscam apoio técnico em projetos estratégicos, reorganizações societárias, revisão de estruturas fiscais, planejamento patrimonial e diagnósticos relacionados à transição tributária brasileira.

Marco Aurélio Costa Júnior, CEO da Art Beauty Center e coordenador de pós-graduação em Gestão de Clínicas, comentou que “clínicas médicas deixaram de enfrentar apenas desafios assistenciais. Hoje, gestão tributária, organização societária, governança e sustentabilidade financeira fazem parte da própria continuidade do negócio”. A Stabilidade, segundo o porta?voz, oferece uma visão prática e alinhada à realidade das clínicas que buscam crescimento com estrutura e previsibilidade.

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A empresa reforça seu posicionamento como consultoria orientada à arquitetura de decisões, organização empresarial e resultados mensuráveis, buscando apoiar o setor de saúde na construção de operações mais organizadas, defensáveis e preparadas para um ambiente tributário mais complexo e competitivo.