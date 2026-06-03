Agência oferece passeios de barco para turistas em Miami
Miami On The Water reúne roteiros marítimos, cruzeiros ao pôr do sol e experiências aquáticas na região da Biscayne Bay, um dos principais pontos turísticos de quem visita Miami
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Diferentes turistas e jogadores se preparam para chegar aos Estados Unidos para ver algumas das disputas que irão ocorrer em um dos países-sede do maior campeonato de futebol do mundo. De olho no fluxo de turistas, empresas norte-americanas têm ampliado a oferta de atividades voltadas ao turismo em alguns dos destinos mais visitados do país.
Em Miami, na Flórida, a agência Miami On The Water oferece passeios variados pela Biscayne Bay e destinos próximos ao litoral da cidade, com experiências que incluem roteiros panorâmicos, cruzeiros ao entardecer, esportes aquáticos e tours privativos para turistas que desembarcam na região.
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Com saída partindo de Miami, os passeios da agência percorrem pontos conhecidos da cidade, como Star Island, Downtown Miami, Fisher Island, Venetian Islands e Miami Beach. Os roteiros são procurados principalmente por turistas interessados em conhecer a cidade em atividades na natureza, um dos atrativos mais populares entre visitantes.
Entre os serviços disponíveis está o passeio de barco em Miami, realizado em embarcações de dois andares com áreas abertas e espaços internos climatizados. O tour tem duração aproximada de 90 minutos e inclui vista para mansões localizadas em ilhas residenciais, além do skyline da cidade e do Porto de Miami.
Segundo a empresa, os roteiros contam com narração durante o trajeto em inglês e espanhol. Os embarques costumam ocorrer diariamente na região do Bayside Marketplace, no centro de Miami, local conhecido por concentrar atrações turísticas, restaurantes e marinas.
Outra opção oferecida pela agência é o cruzeiro ao pôr do sol em Miami, passeio realizado no fim da tarde e voltado para visitantes que desejam acompanhar o entardecer na Biscayne Bay. A experiência inclui música ambiente e navegação por áreas próximas a Miami Beach e ao centro financeiro de Brickell.
Os horários do cruzeiro variam de acordo com a época do ano e as condições climáticas, já que o passeio é programado para coincidir com o horário do pôr do sol. A recomendação da empresa é que os passageiros cheguem ao local de embarque com antecedência para realização do check-in.
Além dos passeios panorâmicos, a Miami On The Water também oferece tours noturnos pela baía e pelo Miami River. Nessas opções, os roteiros percorrem áreas iluminadas da cidade, incluindo Brickell, Downtown Miami e canais próximos à região portuária. Os passeios costumam acontecer no período da noite, principalmente entre o fim da tarde e o início da madrugada.
Outro serviço disponível é o passeio de lancha rápida, conhecido como “Thriller Speedboat Tour”, realizado em alta velocidade ao longo da costa de Miami Beach. A atividade parte da área do Bayside Marketplace e tem foco em visitantes interessados em experiências de aventura.
A empresa também atua com aluguel de jet ski, parasailing, tubing e passeios privativos para grupos e famílias. Em algumas modalidades, os roteiros incluem paradas em bancos de areia e ilhas da região da Biscayne Bay, além de áreas utilizadas para observação da paisagem e atividades recreativas.
Entre os passeios voltados ao ecoturismo está o tour pelos Everglades, área de preservação ambiental localizada a cerca de uma hora de Miami. A atividade inclui transporte, passeio de airboat e visitas a regiões conhecidas pela presença de jacarés e fauna típica da Flórida.
Segundo informações publicadas no site oficial da agência Miami On The Water, os passeios são operados em embarcações inspecionadas e capitães certificados para as práticas turísticas. A empresa também destaca a importância de realizar reservas antecipadas pela internet, principalmente durante os períodos de alta temporada, como férias de verão e feriados nos Estados Unidos.
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Com o crescimento do turismo em Miami nos últimos anos, os passeios náuticos seguem entre as atividades mais procuradas por visitantes brasileiros e estrangeiros que viajam à cidade em busca de experiências ao ar livre, contato com a costa da Flórida e vistas panorâmicas da região.
Website: www.youtube.com/@miamionthewater