Vitafor® aposta em experiências imersivas na Naturaltech

O mercado brasileiro de suplementos alimentares vive um momento de expansão acelerada e acompanha o crescimento da busca por produtos voltados à praticidade, saudabilidade e conveniência alimentar. É nesse contexto que a Vitafor estará na 20ª edição da Naturaltech, considerada a principal feira de negócios da América Latina voltada à alimentação saudável, suplementação, bem-estar e produtos naturais. De 10 a 13 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, a marca apresentará experiências imersivas, ativações interativas, degustações, inovações e uma programação voltada à conexão com profissionais da saúde, atletas, influenciadores e revendedores.

No evento, a companhia estará com a comunicação integrada, reunindo diferentes frentes em um único espaço. Entre os destaques, estão: a linha Whey Protein WPC, o café funcional V-Coffee®, lançamentos dos suplementos Cálcio Plus e Ferro Plus, e a Fitzei®, marca de snacks saudáveis do grupo, com opções de salgadinhos com 20g de proteína por porção, disponível nos sabores Churrasco, Crispy Garlic e Ervas Finas com Queijo, além das barrinhas de whey.

As novidades reforçam a aposta da Vitafor® Group no segmento de suplementação nutricional e snacks saudáveis. O mercado brasileiro de suplementos alimentares vive um momento de expansão acelerada. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), o consumo de suplementação no Brasil aumentou em 10% em um período de cinco anos.

Globalmente, as projeções do setor são de forte expansão, alcançando US$ 431,69 bilhões na próxima década, segundo dados de relatório da Grand View Research. O avanço é impulsionado pela consolidação da cultura do autocuidado, pelo aumento do número de academias e pela maior preocupação com saúde preventiva, imunidade e longevidade.

Experiência sensorial como diferencial

Um dos focos do espaço da Vitafor® Group será a experiência sensorial. A empresa prepara um balcão 360° com degustações conduzidas por baristas, utilizando whey protein e V-Coffee® em receitas especiais servidas em formatos como frappés e smoothies funcionais. O estande também contará com degustações ao longo dos quatro dias de evento, incluindo Whey Protein WPC nos sabores beijinho, mousse de maracujá, morango e baunilha, além de diferentes linhas da empresa, como Whey Fort 3W®, Isofort®, Isofort® Ultra, Isofort® Plant, Isofort® Beauty, Colagentek®, Sustevit®, Termo Plus®, V-Fort®, Isocrisp®, Vitatea® e produtos da linha de gotas.

A Fitzei®, principal aposta do grupo para a feira, também terá espaço dedicado dentro da experiência do estande, ampliando a conexão com consumidores que buscam praticidade e aporte proteico no dia a dia.

“O consumidor de hoje busca produtos que se encaixem em sua rotina, entreguem praticidade e, ao mesmo tempo, tenham qualidade e sabor. A Naturaltech é uma oportunidade estratégica para apresentar, fortalecer essa conexão e reforçar o posicionamento da empresa”, afirma Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor® Group.

Além das degustações, o estande contará com games interativos e ativações voltadas ao público visitante. Entre elas, experiências da plataforma Vitafor Science e ações da Fitzei® com bike interativa e contador de passos, ampliando o conceito de bem-estar, movimento e conexão com hábitos saudáveis.

A programação também inclui a presença de influenciadores, atletas e creators parceiros da marca. Entre eles estarão: Flávia Viana, Gui Napolitano, Barbara França, Fabricio Neis, Victória Marchezini, Luan Medeiros, Laura Raupp e Sabrina Viana.

Sobre Vitafor® Group

A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira, está há mais de 20 anos no mercado e é considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um mix de suplementos nutricionais que ultrapassa 270, com o objetivo de promover bem-estar e saúde. A marca ainda mantém um portal científico, o Vitafor Science, para apoiar o profissional de saúde com informações atualizadas sobre os principais avanços nutricionais.

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Recentemente, a empresa expandiu sua atuação para a Europa com a Vitafor Europe, instalando-se em Portugal para atender ao consumo internacional. No Brasil, a Vitafor® Group fica sediada em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, onde está a fábrica com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor.