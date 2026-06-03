Empresas de MG investem em vacinação contra a gripe

O avanço das doenças respiratórias em Minas Gerais tem mobilizado o setor produtivo na capital e região metropolitana. Com a chegada do período sazonal, empresas, como a Somattos, a EPO e a Plena Alimentos, anteciparam a proteção de suas equipes contra o vírus Influenza. A medida responde ao cenário epidemiológico do estado, que, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), registrou 6.754 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre janeiro e abril de 2026. O vírus Influenza figura entre as principais causas de internação no período.

Na EPO, a campanha, realizada no mês de abril, contemplou colaboradores CLT, estagiários e prestadores de serviços. A empresa estruturou uma operação logística que levou a vacina tetravalente, que protege contra quatro cepas do vírus, diretamente aos escritórios e canteiros de obras. “Nossa prioridade é o cuidado com todos, independentemente da função. Ao assumir o custo integral e levar a vacina aos postos de trabalho, removemos barreiras de acesso e promovemos um ambiente seguro”, afirma Laudeline Soeiro, gerente de Capital Humano da EPO.

A Somattos investiu na imunização de seus times como parte de sua política de bem-estar e levou a vacinação para a sede administrativa e para canteiros de obras. A ação percorreu frentes de trabalho da construtora para garantir que os profissionais tivessem acesso imediato à proteção. “A saúde é o nosso maior ativo. A vacinação dentro da empresa demonstra cuidado com quem constrói a nossa história diariamente”, destaca a coordenadora de Recursos Humanos da Somattos, Angelia Santos.

A Plena Alimentos também adotou a estratégia de prevenção ativa para todos os colaboradores, sem restrição. Na unidade da empresa em Contagem (MG), a agenda de vacinação inclui os dias 2, 3 e 9 de junho.

A necessidade dessa proteção é confirmada pelo quadro de saúde pública em Minas Gerais. A gripe é uma infecção viral aguda de alta transmissibilidade que pode evoluir para casos graves. A vacinação anual é fundamental devido às mutações do vírus. O Influenza sofre alterações constantes, o que torna a dose atualizada indispensável para manter os anticorpos em níveis protetivos. Em ambientes corporativos e industriais, a vacina impede que surtos locais comprometam a saúde das equipes e evita complicações severas, como a pneumonia.

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Em Belo Horizonte, atualmente, a campanha municipal de vacinação contra a gripe foi ampliada e já está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. As doses trivalentes estão sendo distribuídas gratuitamente nos 154 centros de saúde da capital, além de postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, como parte da estratégia da prefeitura para elevar a cobertura vacinal e frear o avanço das doenças respiratórias na cidade.