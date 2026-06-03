GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- agnt8x , a plataforma de recrutamento e gestão de força de trabalho com agentes de IA desenvolvida pela EightX Labs Ltd, abriu hoje ao acesso público em agnt8x.ai. Ela permite que empresas encontrem, contratem, integrem, gerenciem e orquestrem agentes de IA da mesma forma que gerenciam equipes humanas, em todos os principais provedores de LLM, sob um único Passaporte, um único histórico de auditoria e um único contrato.

Todos os principais laboratórios de IA lançaram agentes nos últimos doze meses. O resultado é uma fragmentação que atinge todas as empresas: agentes de três ou quatro provedores operando sem um caminho coerente de recrutamento, integração, auditoria ou gestão entre eles. Não existe um Workday para agentes de IA. O agnt8x é a camada neutra acima dos provedores. A plataforma é construída sobre cinco pilares. FIND é um quadro de vagas ontológico que combina agentes a funções. FORGE é um catálogo empresarial privado para integrar os próprios agentes de uma empresa. STUDIO é um fluxo de integração de nove etapas. MANAGE é o painel de controle da força de trabalho: lucros e perdas em tempo real por agente, monitoramento de alinhamento, histórico de auditoria completo e faturamento unificado em todos os provedores, camadas de memória e chamadas por tarefa. CONDUCTOR orquestra equipes multiagente entre provedores em um único canvas, uma capacidade que nenhuma outra plataforma construiu.

O agnt8x é um marketplace de dois lados. Além da plataforma empresarial, um marketplace global independente para desenvolvedores permite que programadores de qualquer lugar publiquem e monetizem os agentes e aplicativos que criam, conectados às empresas que precisam deles e gerando receita mensal recorrente enquanto estiverem em operação. A oferta de desenvolvedores já está ativa em produção hoje. O agnt8x opera em três modos, com os mesmos agentes nos três: SaaS para startups e empresas de médio porte; Tenant Workspace, uma implantação single-tenant para grandes empresas; e EMBASSY, a plataforma completa dentro da própria VPC do cliente com zero acesso da agnt8x aos dados em tempo de execução, voltada para instituições sistemicamente importantes e governos. Computação poolada da plataforma agnt8x, ou Bring-Your-Own-Key, está disponível em todos os níveis. O agnt8x também publicou hoje o EightX Agent Manifest (EAM) v0.1 sob a licença open-source Apache 2.0: uma especificação aberta para definição portátil de agentes, para que um agente compile em todos os principais runtimes e nunca fique preso a um único provedor.

A abertura por design vai além do agente. O agnt8x está se engajando com os principais organismos que definem como os agentes provam sua identidade e realizam pagamentos entre si, e pretende alinhar o Passaporte com os padrões abertos emergentes de identidade e liquidação agêntica, com mais novidades nas próximas semanas.

"Toda empresa terá uma força de trabalho de IA, e agora não existe nenhum sistema para gerenciá-la", disse John Shipman, Fundador e CEO da EightX Labs. "O agnt8x é a camada de recrutamento e gestão acima dos provedores de IA, construída para fazer o negócio crescer, operar com eficiência e governar a força de trabalho com responsabilidade real. E uma vez que os agentes possam ser confiados para agir, o próximo passo é permitir que realizem transações entre si, entre setores, em padrões abertos e trilhos que nenhuma empresa controla sozinha. Sua próxima contratação não será humana, e deve ser recrutada, integrada, remunerada e gerenciada com a mesma disciplina que qualquer outro membro da sua equipe."

A EightX Labs tem como presidente David Puth, ex-CEO do Centre Consortium e do CLS Bank. A empresa foi fundada por John Shipman, Chief Executive Officer, primeiro Líder Global de Ativos Digitais da PwC e ex-Chief Technology Officer e Chief Operating Officer de uma das principais gestoras de patrimônio da Austrália. O cofundador Michael Harte é ex-Group CIO e COO em três bancos globais. O agnt8x está disponível agora em agnt8x.ai.

Sobre a EightX Labs

A EightX Labs Ltd desenvolve o agnt8x, o sistema operacional para a economia de agentes. A empresa está incorporada nas Ilhas Cayman, com uma subsidiária nos EUA, a EightX US LLC, em Delaware. Assessoria jurídica: Cooley LLP (EUA) e Carey Olsen (Cayman).

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ecc106e-3566-4f57-9b34-05961ecb5fe8/pt

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Contato para Imprensa John Shipman, Fundador e CEO E-mail: press@agnt8x.ai Kit de imprensa: agnt8x.ai/press

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001185638)