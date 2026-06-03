Empresas brasileiras adotam Databricks como base para IA

Empresas no Brasil estão adotando cada vez mais a plataforma Databricks para unificar ambientes de dados e viabilizar a implementação de IA em larga escala, de acordo com o novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Databricks Ecosystem Partners 2026 para o Brasil revela que as organizações estão reavaliando as bases de TI existentes para lidar com ineficiências persistentes, crescente complexidade de dados e expectativas regulatórias mais rigorosas, ao mesmo tempo que alinham as iniciativas de tecnologia com as metas de desempenho dos negócios.

“As empresas brasileiras estão adotando o Databricks para criar uma base unificada para análises e IA que possa superar as limitações da infraestrutura de dados legada”, disse Steve Hall, diretor de IA da ISG. “Embora a maturidade digital ainda seja desigual no Brasil, empresas em alguns setores, incluindo varejo e serviços financeiros, estão percebendo o valor estratégico dos dados.”

A fragmentação crônica das fontes de dados em muitas empresas tem limitado a visibilidade das operações, aumentando os custos e reduzindo o valor que as empresas podem obter com os insights de dados. Ao abordar esses desafios, as organizações melhoram a acessibilidade aos dados e reduzem a complexidade da infraestrutura. A arquitetura lakehouse do Databricks permite que as equipes analisem dados estruturados e não estruturados em conjunto, resultando em insights mais rápidos e tomadas de decisão mais consistentes.

No Brasil, as empresas estão dando maior ênfase à melhoria da qualidade dos dados e à redução do débito técnico à medida que expandem suas iniciativas de IA. A baixa qualidade dos dados e os aplicativos desatualizados têm dificultado o avanço na implementação de análises avançadas. Garantir entradas de dados confiáveis ??e sistemas escaláveis ??são objetivos centrais dos esforços de modernização de dados. No setor financeiro, as instituições estão aplicando essas capacidades para a detecção de fraudes em tempo real e para análises de risco de crédito mais precisas. Empresas varejistas estão utilizando análises avançadas para aprimorar a previsão de demanda e oferecer experiências mais personalizadas aos clientes, resultando em ganhos mensuráveis ??em eficiência e receita.

Muitas empresas também estão realocando gastos com TI para iniciativas específicas que melhoram diretamente a produtividade e a resiliência. Embora os orçamentos gerais permaneçam estáveis, os investimentos estão aumentando em áreas como IA e cibersegurança para lidar com riscos operacionais e melhorar o desempenho. Empresas manufatureiras no Brasil estão usando o Databricks para dar suporte à manutenção preditiva e otimizar as operações da supply chain, reduzindo o tempo de inatividade e os custos operacionais. No agronegócio, as empresas estão aplicando gerenciamento e análise de dados avançados para coletar dados de sensores e satélites e criar simulações para funções como previsão de safras, afirma a ISG.

“À medida que as organizações no Brasil fortalecem suas práticas de gestão e segurança de dados, elas estão construindo uma base para a tomada de decisões menos baseada na intuição e mais em dados”, disse João Carlo Mauro, autor principal do relatório. “Os fornecedores do ecossistema Databricks estão ajudando-as a superar as lacunas em termos de prontidão, arquitetura e execução de dados, traduzindo a capacidade analítica em desempenho de negócios consistente.”

O relatório também explora outras tendências que afetam a adoção de plataformas de dados no Brasil, incluindo a crescente importância do desenvolvimento de talentos em engenharia de dados e o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil.

Para obter mais informações sobre os desafios enfrentados pelas empresas que utilizam o Databricks no Brasil, juntamente com as recomendações da ISG para solucioná-los, consulte o relatório ISG Provider Lens Focal Points aqui.

O relatório avalia as capacidades de 28 fornecedores em dois quadrantes: Modernization and AI/ML Enablement Services e Managed Data and Optimization Services.

O relatório cita Accenture, act digital, AI/R, BRQ, Capgemini, CI&T, Dataside, Deal, Deloitte e EY como líderes em ambos os quadrantes. A IBM é citada como líder em um dos quadrantes.

Além disso, a BlueShift Brasil, a GFT, a Indicum AI e a MadeInWeb foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Uma versão personalizada do relatório está disponível na act digital.

O relatório ISG Provider Lens Databricks Ecosystem Partners de 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços de negócios, estando agora na vanguarda da utilização da IA ??para ajudar organizações a alcançarem excelência operacional e crescimento acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança de ecossistemas de fornecedores, e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260603189851/pt/

Laura Hupprich, ISG

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laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

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