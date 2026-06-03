Kinaxis lança o Forward Deployed Engineering para ajudar empresas a transformar decisões em resultados.

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração da cadeia de suprimentos, apresentou hoje o Forward Deployed Engineering (FDE), um novo modelo de engajamento projetado para ajudar as empresas a implementar a IA e transformar decisões em resultados comerciais mensuráveis. O FDE reflete a visão mais ampla da Kinaxis para a orquestração operacional: uma abordagem que coordena sinais, decisões, ações e aprendizados em toda a empresa com a rapidez necessária para alterar os resultados.

A palestra de abertura da Kinexions, conferência global de clientes da empresa, ministrada pelo CEO Razat Gaurav, será transmitida ao vivo no dia 2 de junho, às 11h30 (horário da costa leste dos EUA) e às 12h30 (horário de Brasília), via LinkedIn Live.

Essa abordagem combina uma base de dados unificada com inteligência semântica, que compreende as relações, as dependências e os compromissos que moldam as operações empresariais. Juntas, essas capacidades ajudam as organizações a transcender a tomada de decisões isoladas e alcançar uma execução coordenada, conectando dados, sistemas, equipes e ações em toda a empresa.

Os modelos tradicionais de planejamento operacional foram construídos em torno de funções isoladas, decisões fragmentadas e fluxos de trabalho desconexos. O planejamento simultâneo introduziu novos princípios de tomada de decisão sincronizada e multifuncional em todos os processos da cadeia de suprimentos. A orquestração operacional amplia esses princípios para abranger todas as operações da empresa, conectando o planejamento, a tomada de decisão e a execução, tanto internamente quanto externamente, para criar organizações adaptáveis, que se alinham, respondem e melhoram continuamente.

“Ao contrário do que acontecia no passado, o desafio que as empresas enfrentam já não é simplesmente tomar melhores decisões mais rapidamente, mas garantir que essas decisões gerem resultados reais”, afirmou Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “Uma decisão relacionada à cadeia de suprimentos só tem valor quando altera o que a empresa é capaz de fazer. O próximo passo é garantir que as decisões se traduzam em ações coordenadas em toda a organização. Isso só acontece quando a IA está fundamentada na dinâmica operacional da empresa, compreendendo as restrições, dependências e compensações que definem como o trabalho é realizado. Com esse contexto, as organizações podem passar de decisões isoladas para uma execução contínua em escala.”

À medida que as organizações enfrentam uma volatilidade, interdependências e escalas crescentes, o desafio não se limita mais a tomar decisões melhores. É preciso garantir que essas decisões se propaguem pelos sistemas e processos, de modo a refletir as restrições do mundo real e gerar resultados significativos. A Kinaxis acredita que essas mesmas condições criam a oportunidade para que a IA gere valor, mas somente se estiver fundamentada na dinâmica das operações empresariais.

A Kinaxis enfrenta esse desafio por meio de recursos componíveis e extensíveis em toda a sua plataforma. A empresa está incorporando IA ativa diretamente nos fluxos de trabalho operacionais, possibilitando novas formas de trabalho em que as equipes colaboram com a IA para perceber, raciocinar, decidir e agir continuamente dentro do contexto dos negócios. Com uma base sólida em planejamento da cadeia de suprimentos, a Kinaxis ajuda as organizações a irem além da função de copiloto, rumo a uma execução coordenada e escalável, fundamentada em dados, restrições e realidades operacionais.

Para apoiar essa transformação, a Kinaxis está ampliando seus horizontes, indo além da entrega tradicional de softwares e adotando um modelo baseado em blocos de construção interoperáveis e componíveis. Essas capacidades, que abrangem dados, inteligência semântica, tomada de decisões, IA e orquestração, podem ser integradas ao Maestro para aprimorar o planejamento, ou aplicadas por meio do FDE, a fim de fornecer suporte a uma orquestração operacional mais abrangente em sistemas, fluxos de trabalho e processos corporativos.

Isso muda o modelo de colaboração:

de funcionalidades para resultados, com foco no impacto nos negócios, e não em requisitos pré-definidos;

de projeto para produto, criando soluções escalonáveis e aprimoráveis continuamente;

da entrada em operação para a apropriação, priorizando a adoção sustentável e o valor a longo prazo.

Com o tempo, as soluções iniciais desenvolvidas por meio da interação com o FDE estabelecem a base operacional e de inteligência para a IA empresarial no ambiente do cliente. Essa base, construída sobre o contexto real dos negócios, dados, fluxos de trabalho e processos de decisão, permite que clientes e parceiros expandam e dimensionem continuamente os recursos de IA ao longo do tempo.

O resultado é um modelo operacional mais maduro, no qual humanos e agentes de IA trabalham juntos, de maneira integrada, em todos os processos da empresa, coordenando decisões, ações e execução nos fluxos de materiais, recursos e operações que impulsionam o negócio.

O FDE estará disponível por meio das equipes de atendimento da Kinaxis para projetos selecionados de clientes a partir do evento Kinexions. A empresa também anunciou um hackathon para clientes e parceiros, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial (IA) alinhadas aos desafios reais do mundo dos negócios.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas, conforme definidas nas leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações sobre a disponibilidade, a funcionalidade e os benefícios esperados do modelo de Engenharia de Implantação Avançada da Kinaxis e da plataforma Maestro, bem como os resultados previstos para os clientes. As informações prospectivas baseiam-se em premissas e estão sujeitas a riscos e incertezas, conhecidos ou não, que podem fazer com que os resultados ou eventos reais sejam materialmente diferentes. Tais riscos e incertezas são descritos nos documentos da Kinaxis arquivados junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses e disponíveis no SEDAR+. As informações prospectivas são fornecidas na data deste comunicado à imprensa, e a Kinaxis não se compromete a atualizá-las, exceto quando exigido por lei.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260602325927/pt/

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