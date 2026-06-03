



SAN DIEGO, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, a plataforma de serviços de programas de negociação automatizada MicAi-X iniciou oficialmente uma nova rodada de atualização do sistema. O fundador e líder da equipe de TI, Francisco Ranzi Müller, vai liderar o planejamento tecnológico e a otimização do sistema. Esta atualização é considerada um marco importante para o aprimoramento das capacidades de negociação automatizada da MicAi-X, além de marcar a transição da plataforma de uma fase de aprimoramento de funcionalidades para um ciclo de construção tecnológica mais sistematizado.

Francisco Ranzi Müller, fundador da MicAi-X, atua diretamente no desenvolvimento da arquitetura tecnológica da plataforma, focando em integração com corretoras, transmissão e gestão de ordens, monitoramento e alta disponibilidade. Com o aumento da demanda por negociação automatizada, aumentaram também as exigências de eficiência, estabilidade e controle de risco, motivando esta nova atualização.

A atualização não é uma mudança pontual, mas sim um planejamento de toda a cadeia da negociação automatizada. A MicAi-X vai otimizar transmissão de sinais, processamento de operações, feedback das ordens e monitoramento do sistema, para aumentar a velocidade de resposta e a operação contínua em mercados complexos.

Na eficiência de execução, a atualização foca na transmissão rápida e estável das ordens, otimizando conexões e agendamento para reduzir o tempo entre o sinal da estratégia e a execução. Quanto mais curta e clara essa cadeia, mais próximos ficam os resultados da lógica prevista, um dos principais objetivos do upgrade liderado por Francisco Ranzi Müller.

A estabilidade do sistema é prioridade neste planejamento. A equipe da MicAi-X vai reforçar o monitoramento operacional, aprimorar a identificação de falhas e garantir serviço contínuo, mesmo sob alta concorrência ou volatilidade. Além disso, serão aperfeiçoados os mecanismos de compliance e controle de risco, para que a execução automatizada se mantenha dentro de limites definidos.

A concorrência entre plataformas de negociação automatizada está cada vez mais focada na robustez do sistema, confiabilidade e estabilidade de longo prazo, e não apenas no número de estratégias. A atualização liderada por Francisco Ranzi Müller mostra o compromisso da MicAi-X em fortalecer a base tecnológica da plataforma, dando início a uma nova fase de desenvolvimento. Com avanços em automação, estabilidade e eficiência, a plataforma tem potencial para gerar mais valor em cenários de negociação mais profissionais e complexos.

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Contact: Elena Lyne Email: support@mica-x.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9731182)