Perpetuals relata US$4,5 bilhões em volume da UpsideOnly e assina contrato de negociação com Datavault AI para commodities tokenizadas

A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) divulgou hoje resultados iniciais promissores para sua plataforma de negociação e previsão de mercado da UpsideOnly e anunciou um contrato com a Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) para cotação de ativos de commodities tokenizados do mundo real na plataforma Perpetuals.

Em suas duas primeiras semanas, os investidores acorreram à plataforma UpsideOnly, atraindo mais de 30.000 usuários ativos e gerando um volume acumulado de US$ 4,5 bilhões em 186.000 operações e 25 instrumentos. Refletindo a busca generalizada por um produto sem risco, os usuários provinham de 185 países diferentes. De modo surpreende, o ouro foi o instrumento mais negociado, com um volume de US$ 1,4 bilhões, ultrapassando o bitcoin, com US$ 1,2 bilhões, representando cerca de 35% da atividade total da plataforma.

A UpsideOnly é a primeira plataforma de negociação e previsão de mercado onde os usuários não podem perder. Os operadores fazem previsões em mercados internacionais e compartilham os lucros quando estas previsões são validadas pela IA proprietária da Perpetuals, sem nunca investir seu próprio dinheiro.

A Perpetuals também confirmou a assinatura de um Contrato de Serviços Mútuos com a Datavault AI, uma empresa de tokenização de ativos do mundo real, para cotação de seus programas de tokens de commodities na plataforma de negociação da Perpetuals, visando a negociação na PM MTF Ltd., a Plataforma Multilateral de Negociação licenciada pela UE e operada com a tecnologia da Perpetuals. O contrato abrange inicialmente o projeto MTB Copper, com previsão de expandir a outros programas que incluem ouro, cobre, energia geotérmica, minerais críticos dos EUA e recursos europeus de ferro-níquel. Estes programas têm uma emissão combinada prevista de mais de US$ 328 milhões.

“As últimas duas semanas deixaram claro que a Perpetuals vem criando algo que atende a uma grande necessidade do mercado. A adoção da UpsideOnly superou todas as nossas projeções, e agora, com a conclusão deste contrato com a Datavault AI, demonstramos nossa agilidade", disse Matthew Nicoletti, Diretor de Estratégia e Diretor da Perpetuals. "Estamos avançando com rapidez e o ímpeto é real."

"A Perpetuals formou a infraestrutura regulamentada que a tokenização de commodities físicas precisa e que estava faltando", disse Nathaniel T. Bradley, Diretor Executivo da Datavault AI. "A parceria com uma plataforma, que já demonstrou este tipo de crescimento de usuários, coloca nossos programas de tokenização diante do que acreditamos ser o maior público possível, exatamente no momento certo para a Datavault AI."

Sobre a Perpetuals.com Ltd

A Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) é uma empresa fintech que desenvolve produtos de negociação baseados em IA e mercados de previsão, com presença mundial nos EUA, Europa e Ásia. Sua missão é reduzir o risco, ao proporcionar aos usuários de varejo experiências de negociação intuitivas, seguras e eficientes que abrangem os mercados de capitais internacionais. UpsideOnly, o principal produto da empresa direcionado ao consumidor, é a primeira plataforma de negociação sem risco, que combina conhecimento humano do mercado com a BayesShield AI proprietária, para que os usuários possam participar dos lucros das negociações sem nunca arriscar seu próprio dinheiro.

O sistema de IA proprietário da Perpetuals, BayesShield AI, combina IA avançada e análise de dados. A tecnologia é treinada com bilhões de negociações, monitora a atividade do mercado em tempo real, identifica padrões para decisões de negociação e risco e oferece cobertura multiativos. A tecnologia da empresa é utilizada pela Plataforma Multilateral de Negociação (MTF) Perpetual Markets, PM MTF Ltd., licenciada pela UE e que opera em total conformidade com as regulamentações MiFID II, MiCA, DORA e EMIR.

Sobre a Datavault AI

A Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) lidera o setor das experiências de dados orientadas por IA, da avaliação e da monetização de ativos no ambiente da Web 3.0. A plataforma em nuvem da empresa oferece soluções abrangentes com foco na cooperação em suas divisões de Ciências Acústicas e Ciências de Dados.

A divisão de Ciências Acústicas da Datavault AI apresenta as tecnologias patenteadas WiSA®, ADIO® e Sumerian® e tecnologias pioneiras no setor de transmissão de som espacial e multicanal sem fio de alta definição, com propriedade intelectual que abrange temporização de áudio, sincronização e cancelamento de interferência multicanal. A divisão de Ciência de Dados aproveita o poder da Web 3.0 e da computação de alto desempenho para oferecer soluções para percepção, valoração e monetização segura de dados experienciais.

A plataforma da Datavault AI atende a diversos setores, incluindo licenciamento de software de computação de alto desempenho para esportes e entretenimento, eventos e espaços para eventos, biotecnologia, educação, fintech, imobiliário, saúde, energia e muito mais. A Information Data Exchange® permite criar Gêmeos Digitais e o licenciamento de nome, imagem e semelhança, ao vincular com segurança objetos físicos do mundo real a metadados imutáveis, bem como promover IA responsável e íntegra. O conjunto de tecnologias da empresa é totalmente personalizável e oferece automação baseada em IA e aprendizagem automática, integração com terceiros, análises e dados detalhados, automação de marketing e monitoramento de publicidade.

A sede da empresa tem sede na Filadélfia, Pensilvânia. Saiba mais sobre a Datavault AI em www.dvlt.ai e https://dvlt.ai/insights.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definidas na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a lucratividade prevista para a empresa e os usuários da UpsideOnly. Palavras como "esperar", "irá", "posições", "avançando", "projetado", "previsto" e outras expressões semelhantes indicam declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais palavras. Estas declarações refletem a visão atual da Perpetuals quanto a eventos futuros, estando sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, incluindo, entre outros: a eficácia e a precisão da ??BayesShield AI, o escrutínio regulatório, a operação bem-sucedida da UpsideOnly; a participação dos usuários na plataforma UpsideOnly; as condições de mercado; a capacidade de concretizar os benefícios previstos da UpsideOnly; a classificação da UpsideOnly conforme as leis aplicáveis ??de jogos, sorteios, valores mobiliários e derivativos de commodities; a emissão e a aplicabilidade de patentes da metodologia da BayesShield AI; a capacidade da empresa de captar recursos para financiar a operação da plataforma UpsideOnly; riscos de que os programas de cotação de tokens de commodities não sejam concluídos no prazo previsto ou mesmo que não sejam concluídos; riscos de que os programas de cotação de tokens de commodities não atinjam os volumes de negociação ou a liquidez previstos; riscos relacionados à evolução dos marcos regulatórios nas jurisdições aplicáveis ??a ativos de commodities tokenizados e títulos digitais; riscos de que as regulamentações aplicáveis ??limitem a distribuição ou a negociação em determinadas jurisdições; mudanças na demanda de mercado, nas condições econômicas, de mercado ou regulatórias; e riscos detalhados nos documentos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Estas declarações estão necessariamente baseadas em uma série de estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis ??pela empresa, estão inerentemente sujeitas a incertezas e contingências significativas de natureza comercial, econômica, competitiva, política e social. Caso um ou mais destes riscos ou incertezas se materializem, ou as premissas estabelecidas pela empresa que fundamentam estas declarações prospectivas se mostrem incorretas, os resultados reais poderão divergir materialmente daqueles descritos neste documento. Os indivíduos são alertados de que as declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, portanto, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações devido à incerteza inerente a elas. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a empresa não assume qualquer obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei. A Perpetuals.com Ltd. possui um contrato de opção para adquirir a empresa afiliada PM MTF Ltd., cuja opção exigirá aprovação da CySEC, caso seja exercida. Negociação sem risco significa que os usuários não podem sofrer perdas com negociações, mas não inclui riscos de outras fontes, incluindo, entre outros, os riscos operacionais da empresa.

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