Edital tem 100 vagas para médicos especialistas no RS

O cooperativismo médico segue em expansão no interior do Rio Grande do Sul. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP), operadora com cerca de 240 mil clientes, está na fase final do processo seletivo para admissão de 100 novos médicos cooperados. Com inscrições online abertas até 5 de junho, a iniciativa busca atender à crescente demanda por serviços de saúde suplementar em cidades com elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como Lajeado e Santa Cruz do Sul.

Em sua sétima edição, o edital contempla 19 especialidades médicas e uma área de atuação. O processo seletivo é conduzido de forma independente pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) e inclui três etapas: prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, análise documental e avaliação de títulos. O conteúdo da prova abrange legislação, cooperativismo, saúde suplementar e conhecimentos específicos de cada especialidade.

A inserção dos profissionais ocorre em polos relevantes do cooperativismo no RS. O Vale do Taquari, por exemplo, é reconhecido pelo Sistema Ocergs como o Vale das Cooperativas, refletindo a presença e a relevância desse modelo econômico na região.

“A Unimed VTRP foi criada em 1971 como uma cooperativa de trabalho médico. Cuidar das pessoas está no nosso DNA”, afirma o presidente da cooperativa, médico Neori Gusson. “Os profissionais que ingressarem poderão vivenciar, na prática, o propósito de cuidado mútuo, tanto entre cooperados quanto com a comunidade”, completa.

Além da atuação regional, os médicos admitidos terão acesso a benefícios vinculados à cooperativa, como plano de saúde com abrangência nacional e condições diferenciadas em serviços oferecidos pelo Grupo Econômico Unimed VTRP, como a V3Cor Corretora.

Melhor operadora de planos de saúde do Brasil em 2024, de acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Unimed VTRP atua em 59 municípios do interior do estado.

Modelo cooperativista favorece a qualificação contínua

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o cooperativismo de saúde reúne mais de 270 mil profissionais no Brasil. Dados do Ministério da Saúde indicam que a qualificação contínua e processos seletivos estruturados contribuem para a melhoria dos padrões assistenciais e da segurança no atendimento.

Conforme o Programa de Qualificação da Rede de Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar, conduzido pela ANS, a formação profissional está diretamente associada à qualidade dos serviços prestados aos beneficiários.

A diretora de Desenvolvimento da Unimed VTRP, médica Cynthia Caetano, destaca o edital como porta de entrada para um ambiente de aprimoramento profissional. “A cooperativa oferece capacitações e jornadas de desenvolvimento que contribuem para a formação contínua do médico, ampliando competências técnicas e assistenciais”, destaca.

Como participar do processo seletivo da Unimed VTRP

1) A seleção inclui prova teórico-objetiva, com caráter eliminatório e classificatório

2) O processo também envolve análise documental e avaliação de títulos

3) A organização é de responsabilidade da Fundatec

4) Informações e acesso ao edital estão disponíveis em unimedvtrp.com.br/seja-cooperado

5) As inscrições devem ser realizadas até 5 de junho pelo site fundatec.org.br

Sobre a Unimed VTRP

Melhor operadora de planos de saúde do Brasil conforme o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2024, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo (Unimed VTRP) cuida da saúde de mais de 240 mil vidas entre os clientes do plano de saúde e demais produtos e serviços do Grupo Econômico Unimed VTRP. Com mais de 700 médicos cooperados, atua em 59 municípios dos vales do Taquari, Rio Pardo e Região do Jacuí.

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Reconhecido nacionalmente pela inovação, o Sistema Unimed abre portas no Brasil e no exterior para seus cooperados. A Unimed VTRP faz parte das ações de inovação do Sistema com programas nacionais de conexão e aceleração de startups por meio do hub, o Vibee Unimed.