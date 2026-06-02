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Gulf participa da Bahia Farm Show com produtos certificados

Empresa apresenta insumos certificados durante feira realizada no oeste baiano

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02/06/2026 17:58

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Gulf participa da Bahia Farm Show com produtos certificados
Gulf participa da Bahia Farm Show com produtos certificados crédito: User

A Gulf Oil Brasil participa da Bahia Farm Show 2026, realizada entre 8 e 13 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA), apresentando sua linha de adjuvantes e óleos minerais voltados ao manejo agrícola.

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Durante a feira, a empresa destaca os produtos Agefix E8 e OMA, que passam a contar com o Selo Regenera, certificação internacional voltada a insumos alinhados aos princípios da agricultura regenerativa.

Segundo Paulo Campanhola, head de Agro da Gulf Oil Brasil, a participação na feira integra a estratégia de aproximação da empresa com produtores rurais e parceiros do agronegócio em uma das principais regiões agrícolas do país.

“A Bahia Farm Show é um importante ponto de encontro do agronegócio brasileiro e uma oportunidade para acompanharmos as demandas do campo e apresentarmos soluções voltadas ao manejo agrícola em uma região de grande relevância para a produção nacional”, afirma Campanhola.

A edição de 2026 marca os 20 anos da Bahia Farm Show. De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de 500 expositores e superar os 162 mil visitantes registrados anteriormente.

Realizada no oeste da Bahia, região inserida no MATOPIBA, a feira concentra empresas ligadas ao agronegócio, tecnologia agrícola, máquinas, insumos e logística do setor.

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O evento acontece em um momento positivo para o setor. Dados do Cepea/USP indicam que o agronegócio representou 25,13% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025.



Website: www.gulfoilbrasil.com.br

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