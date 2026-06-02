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Brasil supera 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas por dia

Levantamento da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD) destaca uso das assinaturas eletrônicas qualificadas

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Repórter
02/06/2026 17:58

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Brasil supera 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas por dia
Brasil supera 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas por dia crédito: DINO

A transformação digital brasileira avança em ritmo acelerado e, junto dela, cresce a demanda por mecanismos capazes de garantir segurança, autenticidade e validade jurídica nas operações realizadas em ambiente eletrônico. Nesse cenário, a assinatura eletrônica qualificada, realizada com certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), consolidou-se como um dos principais pilares de confiança do ecossistema digital nacional.

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Atualmente, segundo levantamento da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD), o Brasil já registra mais de 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas qualificadas realizadas diariamente com certificados digitais ICP-Brasil em nuvem.

Os dados refletem o crescimento contínuo da digitalização de serviços públicos e privados e demonstram como a certificação digital passou a ocupar posição relevante em atividades críticas da economia. A utilização da assinatura qualificada já integra rotinas de profissionais da saúde, operadores do Direito, contadores, empresas e instituições públicas, sendo empregada em contratos, processos judiciais, prontuários médicos, documentos societários, operações fiscais e diversos outros fluxos digitais.

Mais do que substituir documentos físicos, a assinatura eletrônica qualificada garante autenticidade, integridade e rastreabilidade das informações, assegurando elevado grau de confiabilidade às transações digitais. No ordenamento jurídico brasileiro, trata-se da modalidade de assinatura eletrônica com maior nível de segurança, produzida a partir de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil.

Segundo a ANCD, o levantamento considerou exclusivamente operações realizadas com certificados digitais ICP-Brasil em nuvem utilizados por profissionais em suas atividades cotidianas. A entidade ressalta que, caso fossem contabilizadas também aplicações automatizadas de grande escala, como integrações sistêmicas relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), os números seriam ainda mais expressivos.

Na área da Saúde, a expansão do prontuário eletrônico, das receitas digitais, laudos, atestados e plataformas de telemedicina tem impulsionado fortemente a adoção da assinatura qualificada. Estimativas do setor indicam que mais da metade dos médicos brasileiros já utilizam certificados digitais em sua rotina profissional, ampliando a segurança das informações clínicas e reduzindo burocracias nos fluxos de atendimento.

O segmento jurídico também acompanha essa evolução. O crescimento dos processos eletrônicos e das plataformas digitais consolidou o certificado ICP-Brasil como ferramenta indispensável para magistrados, advogados, cartórios e demais operadores do Direito. Em tribunais de grande porte, como o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que concentra milhões de processos em tramitação eletrônica, mecanismos robustos de autenticação e integridade documental tornaram-se essenciais para garantir previsibilidade e segurança jurídica.

Outro movimento identificado pela entidade é o aumento das operações automatizadas envolvendo assinaturas qualificadas. Em muitos casos, as assinaturas já ocorrem de forma integrada diretamente a sistemas corporativos e plataformas digitais, permitindo validações eletrônicas em larga escala sem necessidade de interação manual do usuário em cada operação.

Para Márcio Nunes, diretor-presidente da ANCD, o avanço das assinaturas qualificadas demonstra a maturidade alcançada pela infraestrutura de confiança digital brasileira. “A assinatura eletrônica qualificada passou a ocupar posição central em operações críticas da economia. Hoje, milhões de transações diárias são sustentadas por certificados digitais ICP-Brasil, com elevado nível de segurança jurídica, interoperabilidade e rastreabilidade”, afirma.

Segundo ele, o cenário evidencia não apenas crescimento de volume, mas também evolução tecnológica do setor. “Os dados demonstram que as assinaturas qualificadas estão cada vez mais conectadas a plataformas digitais, serviços públicos, sistemas corporativos e fluxos automatizados, reforçando a consolidação da confiança digital no país”, destaca.

A expectativa da ANCD é de expansão contínua nos próximos anos, impulsionada pela ampliação dos serviços digitais, pela evolução das plataformas de assinatura em nuvem e pela crescente necessidade de mecanismos seguros de autenticação e integridade documental.

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“O Brasil possui uma das infraestruturas de certificação digital mais robustas do mundo. O crescimento consistente das assinaturas qualificadas confirma o papel estratégico da ICP-Brasil para o avanço da transformação digital brasileira”, conclui Márcio Nunes.



Website: https://ancd.org.br/

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