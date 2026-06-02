Lançamento de IA mais Rápido que Adoção pelo Cliente, Revela Pesquisa

AMSTERDÃ, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Instruqt, plataforma de adoção prática utilizada por empresas de software para realizar o onboarding de desenvolvedores, clientes e clientes em potencial, divulgou hoje seu relatório anual, The State of Developer Adoption. Esse relatório é o primeiro benchmark independente sobre como as equipes de marketing, vendas e educação estão respondendo à crescente lacuna entre o ritmo de lançamento dos recursos de IA e a velocidade com que os clientes conseguem adotá-los.

O relatório, realizado pelo SlashData 2026 junto a 424 profissionais de marketing, vendas e educação de desenvolvedores em empresas de software norte-americanas, revelou que 92% dos entrevistados enfrentam pelo menos um desafio significativo na adoção pelos desenvolvedores. As causas mais citadas apontam para um problema operacional e não do produto: desalinhamento entre as equipes (27%), complexidade tecnológica (26%) e dificuldade de manter o conteúdo preciso à medida que os produtos são lançados semanalmente (25%).

Os dados apontam para uma diferença significativa nos resultados das organizações que usam experiências práticas de aprendizagem. As organizações que usam laboratórios práticos são aproximadamente 50% mais propensas a relatar que os desenvolvedores atingem a produtividade dentro de dois meses do que as outras.

"O ritmo da inovação da IA mudou fundamentalmente a forma como as empresas de software pensam sobre a adoção", disse Adriaan Knapen, CEO da Instruqt. "As organizações têm cada vez menos tempo para ajudar os clientes a entender, avaliar e adotar novos recursos antes do lançamento da próxima onda de inovação. As empresas que estão na dianteira não são as que lançam mais recursos. Foram elas que descobriram como alinhar marketing, vendas e educação em torno de uma única experiência prática que o cliente pode realmente ter."

A lacuna da adoção agora é uma lacuna operacional

O relatório revela uma mudança estrutural na forma como as empresas de software B2B precisam operar. Marketing cria uma demo. Vendas criam uma diferente para os POCs. Educação recria para integração. Cada etapa perde o contexto, cada lançamento quebra o conteúdo e cada cliente recomeça do zero. As equipes que transformam esse movimento em uma experiência única, reutilizável e prática são as que convertem o investimento em IA em adoção de IA.

Outros pontos notáveis do relatório:

A comunidade continua sendo a alavanca de adoção menos utilizada. Os espaços da comunidade de desenvolvedores receberam a mais alta classificação de percepção de eficácia entre qualquer prática de adoção na pesquisa, com um em cada três profissionais classificando-os entre os três primeiros. No entanto, os níveis de adoção estão aproximadamente no mesmo nível dos tutoriais em vídeo estáticos, sugerindo um menor investimento no formato com o melhor desempenho.

Os espaços da comunidade de desenvolvedores receberam a mais alta classificação de percepção de eficácia entre qualquer prática de adoção na pesquisa, com um em cada três profissionais classificando-os entre os três primeiros. No entanto, os níveis de adoção estão aproximadamente no mesmo nível dos tutoriais em vídeo estáticos, sugerindo um menor investimento no formato com o melhor desempenho. As experiências de pré-venda de alto impacto permanecem menos utilizadas. As provas de conceito são classificadas como mais eficazes do que seus níveis de adoção sugerem, apontando para a sua menor utilização nos movimentos de pré-venda.

As provas de conceito são classificadas como mais eficazes do que seus níveis de adoção sugerem, apontando para a sua menor utilização nos movimentos de pré-venda. Diferentes equipes definem experiências práticas de sucesso de maneira diferente. As equipes de vendas priorizam o realismo nas experiências práticas (39% classificam os ambientes de produção como a característica mais importante), enquanto as equipes de educação priorizam a orientação e o feedback em tempo real.

As equipes de vendas priorizam o realismo nas experiências práticas (39% classificam os ambientes de produção como a característica mais importante), enquanto as equipes de educação priorizam a orientação e o feedback em tempo real. A adoção da IA está aumentando, mas a confiança não. Metade dos profissionais descreve o uso da IA como extenso, mas mais de um terço pretende diminuir, citando preocupações com a precisão e a atualização do conteúdo.

Por que isso é importante para a categoria de IA

Para empresas de software focadas no desenvolvedor, o relatório sugere que a adoção pelo cliente está se tornando um fator determinante cada vez mais importante do crescimento diante da aceleração dos ciclos de inovação. Muitas das empresas de software de crescimento mais rápido do setor têm investido pesadamente em educação prática, laboratórios individualizados, experiências interativas com produtos e programas de capacitação de desenvolvedores como parte de estratégias de adoção mais amplas. O padrão, aponta o relatório, deixou de ser uma iniciativa de capacitação meramente "desejável". É a iniciativa de crescimento.

No início deste mês, o Google Cloud Security selecionou a Instruqt para lançar sua experiência Agentic SOC no Google Cloud Next 2026, com o treinamento de 50 profissionais em um único workshop, com um ambiente dedicado do Vertex AI para cada participante.

"No âmbito da IA, a Instruqt é fantástica pois nos permite provisionar um ambiente Vertex dedicado para cada participante", disse Keith Manville, Engenheiro de Clientes da Google Cloud Security. "Isso muda o que é possível em um workshop."

O relatório The State of Developer Adoption, com a metodologia e dados demográficos dos entrevistados, está disponível hoje em instruqt.com/ai-adoption. A metodologia completa, juntamente com o instrumento de pesquisa da SlashData e a distribuição dos respondentes, está incluída no relatório.

Sobre a Instruqt

A Instruqt é a plataforma de adoção prática que as empresas de software B2B usam para transformar produtos complexos em experiências que os clientes podem realmente usar. As equipes de marketing usam a Instruqt para gerar leads qualificados por meio de experiências interativas de produtos. A plataforma é usada pelas equipes de vendas para executar demos e POCs de maior qualidade sem o custo adicional da configuração. Ela é usada pelas equipes de educação para escalar o onboarding e a certificação com ambientes reais, em vez de apresentações de slides. Os clientes incluem Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat e Puppet. Saiba mais em instruqt.com.

Sobre a SlashData

SlashData é a principal empresa de análise na economia dos desenvolvedores, por meio do monitoramento das tendências dos desenvolvedores em mobile, desktop, IoT, nuvem, web, AR/VR, machine learning e games. A pesquisa da empresa tem por base entrevistas anuais de mais de 40.000 desenvolvedores em mais de 165 países.

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Tyler Crumpler

VP de Marketing

Instruqt

(919) 417-2146

Tyler@instruqt.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001185534)