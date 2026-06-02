Goiás abre contagem regressiva para o Arraiá do Bem

O Arraiá do Bem 2026 abre o mês junino com as principais atrações do sertanejo e do forró. Na sexta-feira (5), sobem ao palco Murilo Huff, Mastruz com Leite e Zé Felipe; no sábado (6), os shows são de Falamansa, Pablo e Mari Fernandez, e, no domingo (7), o evento encerra com as apresentações de Limão com Mel, Diego & Victor Hugo e João Gomes.

O evento é totalmente gratuito e os ingressos podem ser retirados no site ou aplicativo Meu Bilhete, sendo que o sistema exige o cadastro com CPF e validação por biometria facial para coibir a ação de cambistas e evitar golpes. É possível retirar um ingresso por CPF para cada dia.

Além dos shows, seis grupos de quadrilhas vão levar coreografias profissionais ao palco principal: Uai São João, Arrasta Pé, Arriba Saia, Veraneio, Balance do Cerrado e Mandacaru. Serão duas apresentações por dia, com exibições de 20 minutos e retransmissão simultânea nos mais de 700 m² de painéis de LED de alta performance, nos intervalos de troca técnica dos grandes shows nacionais.

O acesso do público será pela rampa principal do estádio, onde ocorrerá a validação digital do ingresso e da biometria facial, além do recolhimento obrigatório de dois quilos de alimentos não perecíveis. As doações serão destinadas a famílias em vulnerabilidade social assistidas nos programas sociais do governo do estado.

Logo na entrada, o público terá um hall instagramável para entrar no clima do São João, com barraca do beijo e capelinha. Uma vila gastronômica com 50 barraquinhas vai garantir as comidas típicas da época, com chica doida, jantinha goiana, arroz carreteiro, pamonha, canjica, caldos variados, espetinhos, pé de moleque, cachorro-quente, pastel, tapioca, cuscuz, entre outros itens. A festa terá ainda espaço de jogos com tomba-latas, argolas, tiro ao alvo e um estande exclusivo de guloseimas juninas.

Adolescentes até 16 anos completos entram apenas se estiverem acompanhados dos pais ou de um responsável com a devida autorização legal. O evento terá áreas PcD em frente à área de jogos e em frente ao palco. A acessibilidade contará com intérprete de Libras em todos os shows, banheiros adaptados e rampas para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Governo de Goiás

Realizado pelo Governo de Goiás, por meio do programa Goiás Social e da Secretaria da Retomada, o Arraiá do Bem no Serra é muito mais que uma celebração junina: trata-se de uma iniciativa voltada para a inclusão social e o fortalecimento da economia local.

“O Arraiá do Bem posiciona Goiás no circuito nacional do São João, consolidando o estado como destino turístico nesta época do ano. Além disso, oferece gratuitamente alguns dos shows mais concorridos do país e impulsiona uma ampla cadeia produtiva de microempreendedores”, ressalta o secretário da Retomada, César Moura.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública está integrada à organização do Arraiá do Bem com uma megaoperação que mobiliza as forças da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Polícia Científica, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito e Polícia Rodoviária Federal. O trabalho vai contar com salas de atendimento interno, postos avançados de polícia judiciária, atendimento pré-hospitalar, videomonitoramento de estruturas temporárias, sistema de radiocomunicação integrado e monitoramento eletrônico móvel para garantir também a fluidez do trânsito no entorno do Jardim Goiás.

“O objetivo é assegurar a integridade física dos participantes, autoridades, equipes de trabalho e profissionais de imprensa, além de preservar a ordem pública e prevenir ocorrências durante todas as fases da programação do evento”, pontua o secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Serviço:

Evento: Arraiá do Bem 2026

Data: 5, 6 e 7 de junho de 2026

Horário: abertura dos portões a partir das 15h. Shows e quadrilhas a partir das 18h

Local: Estádio Serra Dourada (Área Interna) – Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás, Goiânia (GO)

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Entrada gratuita, mediante emissão prévia de ingresso na plataforma Meu Bilhete e doação de 2 kg de alimento não perecível na portaria do evento.