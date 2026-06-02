Rede com 25 anos expande e chega a 60 unidades no Brasil

Entre franquias no segmento da construção civil, a Trans Obra afirma operar com mais de 60 unidades distribuídas em 26 estados do Brasil, após 25 anos de atuação no mercado de locação de equipamentos. Os dados divulgados pela empresa mostram que a rede conta com unidades em estados das regiões Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com presença em cidades como Curitiba, São Paulo, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campo Grande, entre outras.

De acordo com as informações apresentadas pela franqueadora, a expansão da rede foi construída ao longo de 25 anos com base em um modelo operacional testado em diferentes portes de mercado, com suporte de implantação, consultoria de campo e portfólio completo de equipamentos para cada franqueado. Uma análise sobre como comprar uma franquia no segmento de locação de equipamentos para construção civil pode ser importante para que empreendedores do setor possam tomar decisões sobre seu modelo de negócio, considerando o atual comportamento dos custos operacionais.

O estudo aponta que, conforme o INCC-M publicado no Portal da FGV, o índice registrou alta de 1,04% em abril de 2026, acima dos 0,36% do mês anterior, com o item aluguel de máquinas e equipamentos registrando variação de 1,87% no período, tornando-se um dos principais vetores de alta dentro do grupo de Serviços. Dados apontam que o acumulado do INCC-M em 12 meses atingiu 6,28% em abril de 2026, com os três grupos constituintes — Materiais e Equipamentos, Serviços e Mão de Obra — registrando aceleração simultânea na passagem de março para abril.

José Antônio Valente, diretor da Franquias Trans Obra, empresa de franquia de locação de equipamentos para construção civil, avalia que os dados apresentados refletem um cenário em que a capilaridade e a maturidade da rede se tornam diferenciais concretos para novos franqueados. Segundo o especialista, “a capilaridade de mais de 60 unidades em 26 estados é o resultado de 25 anos de refinamento de um modelo operacional que funciona em diferentes realidades regionais. Quando um empreendedor ingressa na rede hoje, ele não está construindo um caminho novo: está se integrando a uma estrutura com processos definidos, portfólio testado e histórico de operação em mercados dos mais variados perfis. Essa é a diferença entre abrir um negócio independente e investir em uma franquia com trajetória comprovada”.

No contexto analisado pelo IGP-M, publicado no Portal da FGV, o índice registrou alta de 2,73% em abril de 2026, revertendo uma sequência de variações negativas dos meses anteriores, com o acumulado em 12 meses passando de -1,83% em março para 0,61% em abril. Os números apresentados no relatório mostram que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) acelerou para 3,49% em abril, com o estágio das Matérias-Primas Brutas registrando alta de 5,78% no mês, indicando que a pressão sobre os custos da cadeia produtiva da construção civil se intensificou no período.

Além disso, dados da Sondagem Indústria da Construção, publicada no Portal da Indústria, mostram que o índice de satisfação com a situação financeira das empresas do setor caiu 4,5 pontos entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, passando de 49,5 para 45,0 pontos. O estudo aponta que o índice de facilidade de acesso ao crédito caiu para 37,7 pontos no primeiro trimestre de 2026, bem abaixo da linha divisória de 50 pontos, evidenciando que as restrições financeiras seguem como um dos principais limitantes à atividade do setor.

O estudo informado aponta que o índice de preço médio de insumos e matérias-primas subiu 6,8 pontos no primeiro trimestre de 2026, atingindo 68,4 pontos, sinalizando elevação mais intensa dos custos de produção. A pesquisa afirma que o índice de nível de atividade da construção civil ficou em 46,3 pontos em março de 2026, o menor resultado para o mês desde 2021, indicando que o setor opera abaixo de seu potencial, apesar das expectativas de crescimento para os próximos meses.

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Para Valente, a expansão da Trans Obra ao longo de 25 anos e a distribuição geográfica das unidades indicam que o modelo de franquia de locação de equipamentos tem demanda consistente em diferentes regiões e ciclos econômicos. “A presença em 26 estados demonstra que a locação de equipamentos para construção civil não é uma demanda concentrada em grandes centros urbanos. Ela existe em mercados de diferentes portes porque a construção civil é uma atividade presente em todo o território nacional. Para quem está avaliando ingressar no setor, esse dado indica que há espaço de mercado em regiões que ainda não fazem parte da rede”, conclui.