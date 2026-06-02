Como a Fit Analytics Innovation recuperou sua independência para construir o futuro do comércio com IA

Com o lançamento de hoje do AI Shopping Assistant, a Fit Analytics Innovation vai além do ciclo de publicidade da IA ??para oferecer a orientação conversacional que os compradores de roupa modernos desejam.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602428107/pt/

AI Shopping Assistant - Fit Analytics Innovation

Há dois anos, a Fit Analytics Innovation fez o impensável: recomprou a si mesma. Após uma aquisição de grande repercussão pela Snap Inc., a equipe de gestão recuperou o premiado Fit Finder e garantiu dezesseis anos de experiência e conhecimento de dados. Esta aposta na independência culminou no lançamento do AI Shopping Assistant, o módulo mais recente disponível em seu conjunto de produtos expandido.

Priorizando o desempenho em vez das relações públicas

Ao contrário das startups de IA que surgem "da noite para o dia" em busca de participação de mercado, a Fit Analytics utilizou sua independência para priorizar a profundidade em vez da mera publicidade. O AI Shopping Assistant resultante é uma evolução natural das tecnologias da empresa quanto ao tamanho e à adequação, que incluem o consultor de tamanhos Fit Finder, orientações de tamanho rápidas, dicas de adequação e um portal de dados robusto.

Testes recentes dos módulos do conjunto de produtos com vários grandes varejistas europeus demonstram:

Aumento de 42,5% na receita líquida por visitante

Queda de 3% nas taxas de devolução de roupas referentes ao tamanho

Redução de 15% na taxa de devolução de calçados

"Não nos limitamos a adicionar um LLM a um banco de dados", disse o Dr. Christoph Sawade, Diretor de Tecnologia. "O verdadeiro valor reside nos mecanismos subjacentes, que de fato compreendem tamanho, adequação e estilo. Duas décadas de desenvolvimento deste mapeamento estruturado são o que molda nossos dados e o que nossos mecanismos de recomendação potencializam. O resultado é um assistente que não se deixa enganar quanto à adequação e que se mantém eficiente mesmo nos dias de maior tráfego do ano."

Necessidade humana x reprodução de anúncios

O auge da IA agêntica ??no varejo vem transformando as compras em um leilão de anúncios, onde as marcas pagam para aparecer e os compradores veem o que pagou para estar ali, e não o que se ajusta a eles.

"Apostamos que, em três anos, as compras online serão irreconhecíveis", disse Mar Mercadé, Diretora Executiva. "A IA irá impulsionar esta transformação, mas o setor caminha no sentido errado. Hoje, tudo se resume a arbitragem, descoberta paga e botões de compra direta que ignoram totalmente a relevância. Nosso algoritmo codifica a relevância e a máxima precisão de correspondência desde o início, para que o primeiro produto que você veja seja o adequado."

A Fit Analytics posiciona seu AI Shopping Assistant como um desafio direto ao modelo do "Google Shopping". Enquanto os concorrentes tradicionais se concentram em lances de palavras-chave "pay-to-play", a Fit Analytics utiliza seus 16 anos de experiência no setor para criar experiências humanizadas que levam a compras mais significativas e menos devoluções.

Inteligência soberana em ação

Ao recuperar a independência, a equipe contornou a burocracia corporativa para criar um serviço de assessoria que atua como um mecanismo de aprendizagem profunda, compreendendo o "porquê" por trás de duas décadas de devoluções a nível mundial.

"Se a revolução da IA ??resultar apenas em 'mais anúncios, só que com IA', teremos falhado", disse Mercadé. "Temos o que é preciso para garantir que a combinação perfeita seja uma realidade. Temos os dados de desempenho para provar que funciona."

O AI Shopping Assistant estará disponível aos varejistas em junho.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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