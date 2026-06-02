The Open Group lança o padrão Open Footprint®, Edição 1.0, para simplificar a gestão de emissões de Escopo 1, 2 e 3

The Open Group, organização de tecnologia e padrões independente de fornecedores, anunciou hoje o lançamento do padrão Open Footprint®, Edição 1.0, que ajudará as organizações a simplificar a geração de relatórios de emissões de Escopo 1, 2 e 3.

O novo padrão é o primeiro modelo de dados de emissões aberto a abordar os três escopos, fornecendo uma estrutura abrangente que permite às organizações coletar e padronizar dados de sua cadeia de valor e gerar relatórios em várias jurisdições.

“Há uma necessidade urgente de simplificar a gestão de dados de emissões e reduzir o esforço manual necessário para capturar dados nas cadeias de suprimentos, realizar a conversão de dados e gerar relatórios para vários órgãos reguladores”, disse Steve Nunn, presidente e CEO do The Open Group. “O padrão Open Footprint elimina atritos e reduz custos, ajudando as organizações a identificar oportunidades de redução de emissões.”

Os principais recursos do modelo incluem:

Definições e relações padronizadas para dados de emissões

Compartilhamento simplificado de dados de emissões e interoperabilidade em toda a cadeia de suprimentos, facilitando o processo fragmentado de planilhas com o qual muitas organizações têm lidado

Relatórios em conformidade com múltiplas regulamentações de emissões de GEE, incluindo CSRD, CA SB 253 e ISSB

Alinhamento com as Pegadas de Carbono de Produtos do WBCSD PACT V3, bem como com o Protocolo GHG e as Normas ISO

“Grandes empresas hoje estão focadas em extrair valor de seus dados de carbono e aplicar IA usando arquiteturas de dados modernas e integradas”, disse Sammy Lakshmanan, copresidente do Open Footprint Forum. “O padrão Open Footprint é um elemento fundamental na construção de uma estrutura de dados de gerenciamento de carbono pronta para IA, que permite que as organizações dediquem mais tempo a impulsionar resultados de negócios e menos ao gerenciamento de dados.”

“A responsabilidade nos relatórios de emissões começa com a integridade dos dados”, disse AJ Van de Voort, copresidente do Open Footprint Forum. “Ao padronizarmos a forma como capturamos e gerenciamos os dados de emissões ao longo de todo o seu ciclo de vida, estamos possibilitando o nível de rastreabilidade e verificação que os cenários regulatórios modernos — e as partes interessadas — exigem atualmente.”

O padrão Open Footprint é dividido em duas partes: a Parte 1 fornece os requisitos gerais do modelo de dados, e a Parte 2 apresenta o dicionário de elementos de dados. O Open Footprint Forum também disponibiliza um conjunto de arquivos de esquema JSON (JavaScript Object Notation) que podem ajudar as organizações a criar instâncias de banco de dados usando a estrutura do modelo de dados Open Footprint com mais facilidade.

Clique aqui para saber mais e fazer o download do padrão Open Footprint, Edição 1.0.

Sobre The Open Group:

The Open Group é um consórcio global que possibilita a conquista de objetivos de negócios por meio de padrões tecnológicos e iniciativas de código aberto, promovendo uma cultura de colaboração, inclusão e respeito mútuo entre seus mais de 900 membros. Nossa associação inclui clientes, fornecedores de sistemas e soluções, vendedores de ferramentas, integradores, acadêmicos e consultores de diversos setores. Mais informações sobre o The Open Group podem ser encontradas em www.opengroup.org

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Contato para a Imprensa:

Monika Boudova

Hotwire para The Open Group

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