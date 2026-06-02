comforte lança o TAMUNIO Assure para modernizar a criptografia do HPE Nonstop para a era pós-quântica

A comforte AG, líder global em segurança centrada em dados para ambientes HPE Nonstop, anunciou hoje o lançamento do TAMUNIO Assure, uma solução desenvolvida especificamente para o HPE Nonstop. Ela ajuda as organizações a modernizarem a segurança criptográfica sem a necessidade de reescrever aplicativos ou causar interrupções em sistemas de missão crítica.

O TAMUNIO Assure auxilia as organizações a aprimorar a segurança SSH e SSL/TLS ao centralizar chaves, credenciais, certificados e segredos, além de automatizar o gerenciamento do ciclo de vida de certificados e chaves em todos os sistemas HPE Nonstop. Com isso, é possível obter uma segurança mais robusta, operações mais econômicas e uma postura de segurança à prova de computação quântica, sem a necessidade de reescrever aplicativos críticos ou introduzir alterações de alto risco na plataforma.

O modelo operacional de criptografia para HPE Nonstop está mudando

Os sistemas HPE Nonstop alimentam alguns dos ambientes de transação mais exigentes do mundo, incluindo redes de pagamento e infraestrutura financeira, onde a disponibilidade contínua é essencial. À medida que os requisitos de segurança e conformidade evoluem, as organizações precisam de uma maneira mais centralizada e automatizada de gerenciar a proteção SSH e SSL/TLS, chaves, segredos e certificados.

O TAMUNIO Assure resolve esse desafio ao reunir três recursos críticos em uma solução focada no HPE Nonstop:

modernização de SSH e SSL/TLS preparada para a era pós-quântica, que fortalece a segurança de transporte ao preservar o comportamento existente dos aplicativos;

que fortalece a segurança de transporte ao preservar o comportamento existente dos aplicativos; governança centralizada de chaves e segredos para mover chaves, credenciais, certificados e segredos de arquivos dispersos, scripts e locais não gerenciados;

para mover chaves, credenciais, certificados e segredos de arquivos dispersos, scripts e locais não gerenciados; gerenciamento automatizado do ciclo de vida de certificados e chaves, para reduzir a administração manual, diminuir o risco de interrupções relacionadas à expiração e melhorar a consistência operacional.

“A comunidade HPE NonStop precisava de uma solução como esta há algum tempo. A modernização criptográfica e a preparação para a era pós-quântica não são preocupações abstratas para o futuro; são riscos reais e atuais para ambientes que hoje armazenam dados de alto valor e com longo ciclo de vida”, afirmou Henning Horst, CTO da comforte. “Com o TAMUNIO Assure, as equipas do NonStop podem reforçar o controlo, aumentar a resiliência e preparar-se para os requisitos da era pós-quântica nos seus próprios termos.”

Modernização criptográfica projetada especificamente para o HPE Nonstop

Para ambientes HPE Nonstop, interrupções não são uma opção. O TAMUNIO Assure auxilia as equipes na modernização da proteção criptográfica dos sistemas existentes, ampliando o valor dos investimentos comprovados no HPE Nonstop, ao mesmo tempo em que melhora a auditabilidade, a eficiência operacional e a postura de segurança a longo prazo.

Ao combinar modernização de SSH e SSL/TLS, gerenciamento centralizado de chaves e segredos, automação do ciclo de vida e criptografia à prova de computadores quânticos em uma única solução, a comforte oferece às equipes de segurança e operações uma maneira mais simples de reduzir riscos e se preparar para a próxima era da segurança criptográfica.

Sobre a comforte AG

A comforte AG é uma fornecedora líder de soluções de segurança centradas em dados que capacitam empresas a proteger informações confidenciais ao longo de todo o seu ciclo de vida, mantendo sua usabilidade para as operações de negócios. Com sede em Wiesbaden, Alemanha, a comforte é uma parceira confiável para empresas globais em diversos setores. A plataforma de segurança de dados TAMUNIO automatiza a descoberta, classificação e proteção de dados em ambientes de TI complexos. Com mais de 25 anos de experiência, a comforte protege dados para mais de 300 clientes globais, incluindo líderes do setor como Visa e Mastercard, permitindo que eles impulsionem a transformação digital, otimizem operações e alcancem um crescimento sustentável com confiança.

Para obter informações adicionais, visite comforte.com e siga a comforte AG no LinkedIn.

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Assessoria de mídia

comforte AG

Thomas Stoesser | Vice-presidente executivo de Marketing

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