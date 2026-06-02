Empresas usam brindes em ações de diversidade

Campanhas institucionais relacionadas à diversidade e inclusão costumam envolver diferentes ações de comunicação e engajamento com colaboradores, clientes e públicos de interesse. Em alguns contextos, materiais personalizados podem ser utilizados como apoio a eventos internos, datas de conscientização e iniciativas de relacionamento voltadas à valorização da representatividade, do respeito e da pluralidade.

Entre as datas que podem orientar esse tipo de ação estão o Mês do Orgulho LGBTQIA+, o Dia da Consciência Negra, o Dia Internacional da Mulher e outras iniciativas voltadas à valorização de diferentes grupos sociais. Nessas campanhas, os brindes podem ser compostos por itens funcionais, materiais gráficos, frases institucionais ou elementos visuais relacionados ao tema abordado, sempre considerando o contexto da ação e a forma como a mensagem será apresentada.

No ambiente interno, os brindes podem integrar ações de endomarketing associadas à cultura organizacional. Em campanhas voltadas à diversidade, esses materiais podem ser utilizados em conjunto com palestras, rodas de conversa, comunicados internos e outras iniciativas de conscientização. A escolha dos itens deve considerar o público envolvido, o objetivo da campanha e a coerência entre a mensagem institucional e as práticas da empresa.

A personalização exige atenção ao conteúdo visual e textual aplicado nos produtos. Frases, cores, símbolos e ilustrações precisam ser definidos com cuidado para evitar abordagens genéricas ou estereotipadas. O envolvimento de áreas internas, como comunicação, recursos humanos e grupos de afinidade, pode contribuir para que a ação esteja alinhada ao posicionamento da organização.

Em ações externas, brindes relacionados à diversidade também podem ser utilizados em eventos, lançamentos, campanhas temáticas e iniciativas de relacionamento com comunidades. Nesses casos, o material distribuído pode funcionar como suporte à mensagem da campanha e como ponto de contato entre a marca e diferentes públicos.

Segundo Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, a personalização deve considerar o significado da ação antes da estética do produto. “É possível promover a marca com brindes e, ao mesmo tempo, promover respeito. Para isso, a empresa precisa entender a causa, ouvir as pessoas envolvidas e criar materiais coerentes com a mensagem que deseja comunicar”, afirma.

Pereira também destaca que campanhas de diversidade exigem cuidado na escolha dos itens. “O brinde não deve ser tratado apenas como peça visual. Ele precisa estar conectado a uma ação mais ampla, com propósito claro e respeito ao público representado”, comenta.

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Brindes personalizados podem integrar estratégias de comunicação institucional quando utilizados de forma planejada. Em campanhas relacionadas à diversidade, a definição do item, da mensagem e do contexto de entrega influencia a forma como a ação será percebida por colaboradores, clientes e parceiros.