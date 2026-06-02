Moura apresenta soluções em energia na Exposec 2026

A digitalização da segurança eletrônica está mudando a forma como empresas, condomínios, residências e pequenos negócios pensam em proteção. O setor já não depende apenas de câmeras, alarmes e sensores. Hoje, a segurança opera por meio de sistemas conectados, monitoramento remoto, controle de acesso, automação predial, centrais de operação e outros equipamentos que precisam permanecer ativos mesmo em situações de instabilidade ou falta de energia. Nesse cenário em que continuidade energética passa a ser um fator de competitividade para o setor, soluções bem dimensionadas de baterias sustentam a operação dos sistemas nos momentos de falha ou interrupção no fornecimento.

Na Exposec 2026, importante evento do setor, a Moura reforça esse posicionamento ao apresentar um portfólio de baterias estacionárias diversificado e estruturado para diferentes níveis de aplicação para o setor de segurança eletrônica. Com sistemas cada vez mais conectados, como circuito fechado de televisão (CFTV), alarmes, controle de acesso, portaria remota, centrais de monitoramento e automação predial, a continuidade energética se tornou fator decisivo. Para empresas de segurança, integradores, distribuidores e operações de alta criticidade, a escolha correta da bateria impacta diretamente a confiabilidade do projeto.

Além das linhas já consolidadas, a companhia também prepara o pré-lançamento de um sistema de armazenamento de energia de pequeno porte, voltado para residências e pequenos negócios. A solução tem aplicação estratégica em backup de energia, especialmente para manter elevadores em funcionamento em situações de falha no fornecimento elétrico. Esse tipo de uso amplia a discussão de que não se trata apenas de segurança patrimonial, mas de integridade física, acessibilidade, mobilidade interna e garantia de rotas de saída em momentos críticos.

“A segurança eletrônica entrou em uma nova fase. Quanto mais conectados, remotos e automatizados se tornam os sistemas, maior é a dependência de energia confiável. A bateria deixou de ser um item de suporte e passou a ser uma camada crítica da operação”, reforça Felipe Godoy, gerente de Negócios Corporativos e Industriais da Moura.

Sistemas de backup de energia ganham relevância justamente por manterem equipamentos essenciais em funcionamento durante interrupções, como elevadores, iluminação de emergência, controle de acesso e rotas de saída.

Uma bateria mal dimensionada, inadequada à aplicação ou sem padrão confiável de desempenho pode gerar falhas em campo, chamados recorrentes, perda de autonomia, desgaste de equipamentos, aumento de custos de manutenção e impacto direto na percepção de qualidade do serviço prestado.

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“Para integradores e empresas de segurança, a escolha da bateria impacta diretamente a qualidade do projeto. Uma solução inadequada pode gerar falhas em campo, retrabalho, aumento de custos de manutenção e perda de confiança do cliente. A bateria correta protege o sistema, mas também protege a reputação de quem entrega a solução”, contextualiza Felipe Godoy.