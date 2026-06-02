A Motive impulsiona a próxima onda de inovação móvel na América Latina

A Motive, líder global em gerenciamento de autorizações e dispositivos e serviços conectados, participou do M360 LATAM na Cidade do México, juntamente com operadoras e líderes do setor, apresentando implantações ao vivo nos casos de uso mais relevantes da região: Conectividade via satélite direta para dispositivos em áreas remotas, provisionamento e visibilidade de eSIM de ponta a ponta em escala e autenticação silenciosa baseada em SIM, substituindo o SMS OTP vulnerável a fraudes.

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Por meio de implantações marcantes com diversas operações da Claro, Vivo e Entel, o Servidor de Autorização da Motive (Motive ES) evoluiu de componente de infraestrutura para motor de crescimento regional. Essas implementações apontam para um crescimento comercial mensurável, permitindo o provisionamento simplificado de eSIMs, experiências aprimoradas de integração de dispositivos e novas oportunidades de receita vinculadas a serviços digitais e identidade segura.

Com a tecnologia da Motive ES, a Entel Chile se tornou a primeira operadora de telefonia móvel na América Latina a fornecer serviço móvel comercial via satélites de órbita terrestre baixa (LEO). Isso alcançou mais de 450.000 usuários únicos no primeiro mês, na Patagônia e em comunidades costeiras remotas onde nenhuma infraestrutura terrestre havia chegado.

A Vivo Brasil, maior operadora do país, com mais de 117,4 milhões de assinantes, tornou-se a primeira na América Latina a lançar a Autenticação Silenciosa Baseada em SIM por meio da estrutura GSMA Open Gateway. Ela substituiu o SMS OTP por verificação criptográfica invisível do SIM, que continua sendo uma importante fonte de receita para as operadoras de telecomunicações.

A Claro Brasil se tornou a primeira operadora da região a lançar a Transferência Rápida de eSIM para iOS, impulsionando um crescimento de 63% ano a ano nos downloads de eSIM e um crescimento médio mensal de 15% na adoção, com a expansão para Android já em andamento.

“A América Latina enfrenta alguns dos desafios de conectividade mais exigentes do mundo: geografias remotas, ecossistemas fraudulentos que exploram a autenticação legada e curvas de adoção de eSIM que superam a infraestrutura das operadoras”, disse Jay McMullan, vice-presidente de Vendas para as Américas da Motive. “Claro, Vivo e Entel não estão realizando projetos-piloto. Elas estão em produção, gerando resultados e já em expansão.”

O Servidor de Autorização da Motive está implantado em diversas operadoras globalmente e totalmente alinhado aos padrões da GSMA, com certificações que atendem aos requisitos dos ecossistemas da Apple e do Google.

Sobre a Motive

A Motive capacita as principais operadoras de telecomunicações do mundo a fornecer serviços digitais integrados por meio de seu conjunto de plataformas focadas na operadora. Desde a orquestração de direitos de acesso até o gerenciamento de dispositivos e serviços, a Motive permite que as operadoras acelerem a transformação digital e monetizem a conectividade em redes móveis, residenciais e de IoT. Para mais informações, acesse www.motive.com

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