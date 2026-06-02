Equipe Carro #04 é líder nas etapas da Copa Hyundai HB20

A temporada 2026 da Copa Hyundai HB20 está em andamento, com calendário de sete etapas pelo Campeonato Brasileiro, percorrendo autódromos em Campo Grande, Santa Cruz do Sul, Cascavel, Interlagos e Cuiabá, com encerramento em rodada dupla em Goiânia.

Criada em 2019, a categoria consolidou-se como porta de entrada de novos talentos no motorsport brasileiro, operando sob o conceito “Sit and Drive”, com todos os carros equipados com motor 1.6 de 160 cv movido a etanol e configuração mecânica idêntica para todos os competidores, o que torna o desempenho do piloto o fator determinante na pista.

Dentro desse cenário, a formação liderada por Adilson Jr. posiciona-se entre os destaques da temporada. O piloto ocupa a liderança do campeonato, resultado de campanha consistente ao longo das etapas disputadas. A estrutura conta com quatro integrantes em funções definidas, operando de forma integrada ao longo do calendário.

O chefe de equipe Leandro Romera acumula um dos históricos mais extensos do automobilismo nacional. Entre seus títulos estão o Campeonato Brasileiro de Copa Montana, o Cascavel de Ouro 2023, o Campeonato Brasileiro de Spyder Race, o Campeonato Paulista de Protótipo, o Campeonato Paulista de Arrancada e a Mercedes-Benz Challenge. Romera também registra vice-campeonatos no Stock Light, no Império Endurance Brasil, no Porsche Endurance GT3 Challenge, no Campeonato Brasileiro de Turismo V8 Copa Petrobras, na Race Cup e nas Mil Milhas Brasil.

A área de marketing, divulgação, captação, relacionamento com os patrocinadores e a participação societária ficam sob responsabilidade de Dani Santis, profissional com anos de experiência na área de marketing 360, branding e eventos. Gustavo dos Reis integra o grupo como sócio, contribuindo para a estrutura operacional da equipe.

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Com Adilson Jr. na ponta da classificação geral, a formação mantém foco nas próximas etapas do calendário, em que consistência e estratégia de corrida serão os fatores decisivos para a manutenção da posição até o encerramento da temporada 2026.