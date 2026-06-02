Evento debate habilidades do futuro em São Paulo

São Paulo receberá, nos dias 19 e 20 de agosto, a segunda edição do Future Skills Masterclass, encontro presencial realizado pela Hyper Island voltado ao debate sobre competências profissionais em um contexto de transformação tecnológica, social e organizacional. O evento reunirá líderes, tomadores de decisão e profissionais de diferentes setores.

A discussão ocorre em um cenário de mudanças nas exigências do mercado de trabalho. Segundo o relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, empregadores estimam que 39% das habilidades centrais exigidas no trabalho devem mudar até 2030. O levantamento aponta ainda que competências ligadas a pensamento analítico, criatividade, liderança, resiliência, flexibilidade e aprendizagem contínua seguem entre os temas associados à adaptação profissional.

A edição paulistana terá dois dias de atividades. O primeiro será dedicado à inovação em um mundo pós-inteligência artificial, com discussões sobre tecnologias emergentes, cenários futuros e preparação para contextos de incerteza. O segundo dia abordará liderança em contexto de transformação contínua, com foco em adaptabilidade, colaboração, pensamento sistêmico e tomada de decisão em ambientes complexos.

De acordo com o programa do evento, a masterclass é destinada a líderes e tomadores de decisão de diferentes áreas, incluindo estratégia, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, marketing e indústrias criativas. A proposta também contempla a participação de equipes empresariais interessadas em vivenciar uma experiência conjunta de aprendizagem e reflexão sobre os desafios do futuro do trabalho.

A metodologia prevê atividades práticas, exercícios de foresight, conversas facilitadas e momentos de cocriação entre participantes. Entre os temas previstos estão meta-habilidades para o futuro, inovação e tecnologias emergentes, resolução criativa de problemas, colaboração na complexidade e construção de planos de ação aplicáveis ao contexto profissional.

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Mais informações sobre o evento estão disponíveis na página oficial do programa Future Skills São Paulo: Future Skills - São Paulo – Hyper Island Brasil

