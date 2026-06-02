Blackstone levanta seu maior fundo de private equity na Ásia, no valor de US$ 13,1 bilhões

A Blackstone (NYSE: BX) anunciou hoje o fechamento final do Blackstone Capital Partners Asia III ("BCP Asia III") em US$ 13,1 bilhões, superando sua meta de US$ 10 bilhões e marcando a maior captação de recursos de private equity da empresa na região. Com demanda superior à oferta, o fundo atingiu seu limite máximo, baseando-se no forte desempenho das duas primeiras saídas da estratégia. Esse fechamento representa mais do que o dobro do capital levantado pelo fundo anterior.

Joe Baratta, diretor global de Estratégias de Private Equity da Blackstone, afirmou: “Somos gratos pela confiança contínua dos nossos investidores na Blackstone e na nossa principal franquia de Private Equity na Ásia. Esta captação bem-sucedida reflete a força da nossa plataforma e a nossa capacidade de gerar resultados ao longo dos ciclos económicos. A região Ásia-Pacífico é a que mais cresce no mundo, apresentando oportunidades atrativas para investir em grande escala nas nossas teses de investimento de maior convicção e gerar valor para os nossos investidores.”

Amit Dixit, diretor da Blackstone Private Equity para a Ásia, afirmou: “Há duas décadas, temos nos concentrado em transformar empresas em líderes de mercado e em gerar resultados para os nossos investidores. Acreditamos que o nosso diferencial reside na nossa escala, sustentada por equipas locais em desenvolvimento próprio nos principais mercados da região; no nosso sólido desempenho; e na nossa estratégia orientada para o controlo, que nos permite adotar uma abordagem prática e proativa no apoio às transformações empresariais. Agradecemos aos nossos investidores pelo seu apoio e parceria.”

Nos últimos 24 meses, a Blackstone foi uma das investidoras globais mais ativas na região, consolidando sua liderança na Índia e no Japão. A empresa investiu mais de US$ 7 bilhões em 12 transações, incluindo:

Neysa , uma plataforma indiana de nuvem de IA de rápido crescimento;

, uma plataforma indiana de nuvem de IA de rápido crescimento; TechnoPro , principal fornecedora de serviços de engenharia especializada do Japão;

, principal fornecedora de serviços de engenharia especializada do Japão; JUNO, a maior rede de salões de beleza da Coreia do Sul.

Além disso, a empresa realizou 15 saídas com retornos no mesmo período, incluindo:

abertura de capital do International Gemological Institute , o maior agente de certificação de diamantes cultivados em laboratório;

, o maior agente de certificação de diamantes cultivados em laboratório; abertura de capital da Aadhar Housing Finance , a maior empresa de financiamento habitacional acessível da Índia;

, a maior empresa de financiamento habitacional acessível da Índia; desinvestimento da Alinamin Pharmaceutical, após ajudá-la a se tornar uma das principais empresas de saúde do consumidor no Japão.

Sobre a Blackstone

A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Ela busca gerar retornos atrativos para investidores institucionais e individuais, fortalecendo as empresas nas quais investe. Os mais de US$ 1,3 trilhão em ativos sob gestão incluem estratégias globais de investimento focadas em imóveis, private equity, crédito, infraestrutura, ciências da vida, growth equity, mercados secundários e fundos de hedge. Mais informações estão disponíveis no site www.blackstone.com. Siga @blackstone no LinkedIn, X (Twitter) e Instagram.

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Assessoria de mídia

Ellen Bogard

Ellen.Bogard@Blackstone.com

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