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Gargalos logísticos impõem rotas multimodais ao agronegócio

A dependência do modal rodoviário eleva o custo logístico brasileiro a 15,5% do PIB em 2025 e pressiona empresas a adotarem estratégias multimodais integradas para manter competitividade no comércio exterior.

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Repórter
02/06/2026 13:44

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Gargalos logísticos impõem rotas multimodais ao agronegócio
Gargalos logísticos impõem rotas multimodais ao agronegócio crédito: DINO

A malha de transporte brasileira enfrenta limitações estruturais que elevam os custos logísticos do país a patamares expressivos. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Logística, o custo logístico do Brasil atingiu 15,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, um dos mais elevados entre economias emergentes, reflexo direto da dependência excessiva do modal rodoviário e da insuficiência de alternativas integradas para o escoamento da produção nacional.

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No Centro-Oeste, maior polo do agronegócio brasileiro, esse cenário se intensifica. Rodovias sobrecarregadas, baixa densidade ferroviária e ausência de rotas hidroviárias estruturadas criam gargalos que afetam prazos de entrega, encarecem fretes e reduzem a competitividade das exportações em mercados internacionais cada vez mais exigentes em termos de rastreabilidade e cumprimento de lead times.

A diversificação de modais, combinando transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo em uma única operação integrada, tem se consolidado como alternativa para empresas que atuam no comércio exterior. A WMF Brazil International Logistics, especializada em gestão de cargas, agenciamento internacional e operações aduaneiras, adota essa abordagem como padrão operacional para atender clientes com cargas sensíveis e prazos críticos.

“Integrar diferentes modais e adotar plataformas de monitoramento permite rotas mais inteligentes e menos vulneráveis a falhas”, afirma Eduardo Massini, diretor da WMF Brazil International Logistics.

A afirmação reflete uma tendência documentada no setor: operações multimodais bem planejadas reduzem a exposição a rupturas em rotas únicas e aumentam a previsibilidade nas cadeias de suprimentos internacionais.

Para operações de importação e exportação, a combinação de modais exige tecnologia de monitoramento em tempo real e parceiros com capacidade operacional integrada. A gestão ponta a ponta do embarque ao desembaraço aduaneiro reduz riscos e otimiza custos, tornando-se diferencial estratégico para empresas que precisam manter competitividade em cadeias globais de suprimentos.

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A WMF Brazil International Logistics atua nesse segmento com foco em soluções door-to-door, oferecendo suporte logístico completo para cargas nacionais e internacionais. A tendência aponta que empresas sem estratégias multimodais consolidadas enfrentarão crescentes dificuldades para atender às demandas de eficiência e rastreabilidade impostas pelo mercado global.



Website: https://www.linkedin.com/company/wmf-brazil-international-logistics-ltda/

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