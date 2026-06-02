A EZVIZ amplia os horizontes da casa inteligente, passando da proteção para a conveniência sem preocupações na Expo Seguridad México, apresentando possibilidades futuras com sua tecnologia baseada em IA para diversos cenários.

A EZVIZ, marca líder em casa inteligente, apresenta o mais recente padrão de referência para segurança e conveniência de última geração na era hiperconectada para as famílias no México. Além de câmeras inteligentes repletas de recursos, a marca exibiu suas soluções básicas no estande 308 da Expo Seguridad México 2026, abrangendo cenários que vão de apartamentos com portas de corredor a casas com portões externos. Equipada com tecnologia de ponta, a EZVIZ revela as possibilidades ilimitadas da vida inteligente, baseadas na proteção e avançando em direção à conveniência e ao cuidado centrados no usuário.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602925203/pt/

EZVIZ showcases its smart entry solutions, in addition to its groundbreaking cameras, at Expo Seguridad Mexico 2026.

No local, a EZVIZ realizou uma demonstração de câmeras de última geração, reafirmando sua liderança como a marca número 1 mundial de câmeras para casa inteligente em termos de volume total de remessas globais em 2025, de acordo com o IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, 4º trimestre de 2025. A exemplar HB90x Dual 4G, com as mais recentes inovações, incluindo lentes duplas, comutação automática entre 4G e Wi-Fi, AOV e visão noturna ColorFULL, superou as limitações da segurança externa, demonstrando sua ambição de estender a proteção inteligente à natureza.

Com o sólido desenvolvimento na área de entrada inteligente, a EZVIZ também organizou experiências práticas com fechaduras inteligentes, campainhas com vídeo e interfones com vídeo em cenários simulados, mostrando as conquistas atuais e os rumos futuros com os modelos estrela de cada linha de produtos:

Fechaduras inteligentes : Uma versão aprimorada do popular modelo Y3000FVP Plus, a DL50FVS Plus possui reconhecimento facial e de veias da palma da mão para desbloquear automaticamente quando os usuários se aproximam com as mãos ocupadas ou usando máscaras. Com precisão impulsionada por IA e um visor de porta integrado, a segurança vem acompanhada de um gerenciamento remoto flexível.

: Uma versão aprimorada do popular modelo Y3000FVP Plus, a DL50FVS Plus possui reconhecimento facial e de veias da palma da mão para desbloquear automaticamente quando os usuários se aproximam com as mãos ocupadas ou usando máscaras. Com precisão impulsionada por IA e um visor de porta integrado, a segurança vem acompanhada de um gerenciamento remoto flexível. Campainhas de vídeo inteligentes : Com design de lente dupla e compatível com painéis solares, o EP3x Pro notifica os usuários sobre visitantes e encomendas dia e noite, além de minimizar a manutenção ao se carregar com energia limpa.

: Com design de lente dupla e compatível com painéis solares, o EP3x Pro notifica os usuários sobre visitantes e encomendas dia e noite, além de minimizar a manutenção ao se carregar com energia limpa. Interfones de vídeo inteligentes: Oferecendo nitidez 4K para monitoramento externo, o HP7 Pro permite que os usuários destravem com reconhecimento facial, veias da palma da mão ou outros métodos convencionais, seja no local ou remotamente. Seu monitor interno também funciona como um hub central para oferecer liberdade adicional para gerenciar o acesso ou dispositivos interligados, como câmeras inteligentes, sem esforço.

“Muitas pessoas no México conhecem a EZVIZ pela primeira vez por meio de nossas câmeras inteligentes”, disse Jeremy Lai, gerente nacional da EZVIZ no México. “Com nosso portfólio de produtos em expansão, adaptado a diferentes aspectos da vida, nosso objetivo é proporcionar a todos uma vida inteligente impulsionada por IA em rápida evolução e excelência visual que seja inerentemente segura e confiável.”

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260602925203/pt/

Charlene Li

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