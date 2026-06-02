CIO Codex lança 2ª edição ampliada do livro The IT Framework

O mercado de tecnologia recebeu o lançamento da segunda edição do livro CIO Codex - The IT Framework, obra que se consolida como uma das portas de entrada para o universo CIO Codex e para uma nova forma de compreender, estruturar e ativar a Tecnologia da Informação como alavanca estratégica de valor na era digital. O lançamento oficial ocorreu no dia 6 de maio de 2026, durante o evento RPA & AI Tech SP 2026, realizado em São Paulo, reunindo lideranças do setor, executivos, especialistas e profissionais de tecnologia de diferentes regiões do país.

Escrita por Arthur De Santis, executivo de tecnologia com mais de duas décadas de experiência nos setores financeiro e tecnológico, a obra combina trajetória pessoal, reflexão crítica e estrutura conceitual. O livro parte da jornada do autor e das experiências que deram origem ao CIO Codex Framework, conectando vivência real, aprendizado profissional e construção intelectual. Inspirado no modelo Golden Circle, o conteúdo está organizado em torno de três grandes eixos: o porquê da TI ser essencial na era digital, o como a TI pode ser bem-sucedida e o quê uma área de tecnologia precisa ter para estar preparada para o futuro.

A segunda edição chega revisada e ampliada, com refinamentos de linguagem, novas conexões entre prática e teoria e a inclusão de um capítulo dedicado à Ativação do Framework de TI. Esse novo conteúdo amplia a proposta original da obra ao mostrar como o CIO Codex pode ser utilizado de forma concreta por CIOs, executivos, gestores, consultores, acadêmicos, conselheiros e profissionais em formação, convertendo conceitos em diagnósticos, decisões, planos e ações concretas.

Segundo a plataforma CIO Codex, o framework apresentado no livro oferece uma visão integrada, ampla e estruturada dos principais temas que definem uma área de tecnologia moderna. A obra aborda estratégia, governança, arquitetura corporativa, cultura, inovação, engenharia de soluções, excelência operacional, exploração de novas tecnologias, dados, inteligência artificial e cibersegurança. Ao mesmo tempo, dialoga com padrões consolidados do mercado, como SAFe, COBIT, ITIL, PMP, SRE e TOGAF, sem pretender substituí-los. Sua proposta é atuar como uma síntese integradora, pragmática e orientada à transformação da tecnologia em valor real para os negócios.

A publicação é editada pela Brasport, uma das principais editoras especializadas em tecnologia e gestão do país, e está disponível nos formatos físico e digital. O lançamento no RPA & AI Tech SP 2026 incluiu palestra oficial do autor, sessão de networking com lideranças do setor e acesso VIP para leitores da primeira edição, reforçando o posicionamento da obra como ponto de encontro entre conhecimento técnico e comunidade de prática em TI.

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A iniciativa fortalece a trajetória do CIO Codex como ecossistema de referência para a gestão estratégica de tecnologia no Brasil. Mais do que uma publicação isolada, o livro se conecta a um conjunto mais amplo formado por framework, portal, conteúdos premium, comunidade, artigos, futuras obras da coleção e instrumentos de ativação prática. Esse ecossistema está disponível no portal ciocodex.com, reunindo conhecimento estruturado para profissionais e organizações que desejam transformar a TI em uma força protagonista, madura e preparada para liderar a era digital.