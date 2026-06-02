Mudança na forma de viajar amplia locação por temporada

O mercado de short-term rental — aluguel por temporada — no Brasil tem apresentado crescimento e maior consolidação como segmento de aluguel por temporada, impulsionado por mudanças no comportamento do viajante, avanço do trabalho remoto e maior profissionalização da operação, segundo análise da gestora de aluguel por temporada Seazone.

Um estudo encomendado pelo Airbnb mostra que a atividade movimentou R$ 99,8 bilhões na economia brasileira em 2024 e é um fator de democratização do turismo no país. Dados publicados pelo InfoMoney indicam que o Airbnb reúne 5 milhões de anfitriões no mundo e já recebeu mais de 2 bilhões de hóspedes, com o Brasil ocupando a 3ª posição no ranking global de anfitriões.

Ivete Gama, CEO da rede de hospedagem Apê Smart Studios, afirma que a preferência por modelos de locação por temporada reflete uma mudança mais ampla na forma como as pessoas se relacionam com as viagens. “O consumidor contemporâneo busca uma hospedagem que se adapte melhor à sua rotina, e não apenas um lugar para dormir”.

Para ela, esse movimento também foi acelerado pela digitalização da jornada de compra. “Hoje, o hóspede pesquisa, compara, reserva, faz check-in e se comunica com a hospedagem de forma muito mais simples e rápida. Além disso, ele quer liberdade de horários, mais privacidade e uma experiência que se aproxime da sensação de estar em casa”.

Beatriz Leal, diretora de marketing da Apê Smart Studios, pontua que esta mudança está relacionada a uma combinação de fatores, como custo-benefício, flexibilidade, privacidade, autonomia, localização e personalização da experiência.

“O short-term rental permite que o hóspede tenha uma rotina mais própria. Ele pode preparar uma refeição, trabalhar com mais conforto, receber uma experiência sem burocracias da hotelaria tradicional e permanecer pelo tempo que fizer sentido para a sua agenda”, destaca a executiva.

Um relatório divulgado pela PhocusWire, com base em pesquisa da Phocuswright e do Expedia Group, destaca que hóspedes de locações por temporada esperam padrões cada vez mais altos de qualidade e serviço, além de tenderem a fazer viagens mais longas e a buscar novas experiências.

A especialista observa que diferentes perfis de consumidores têm impulsionado essa tendência. “O turista de lazer segue muito relevante, especialmente porque o turismo doméstico brasileiro mantém força. O viajante corporativo também tem ganhado peso, principalmente em cidades como São Paulo, onde deslocamentos a trabalho, eventos, reuniões, cursos e projetos temporários são muito frequentes”.

Segundo a diretora de marketing, os nômades digitais e os profissionais em modelos híbridos acrescentam outra camada a esse cenário, que acompanha a tendência global de trabalho e mobilidade mais integrados. Para ela, isso aumenta a demanda por hospedagens com Wi-Fi, mesa de trabalho, cozinha compacta, flexibilidade contratual e localização conveniente.

“As estadias de média duração talvez sejam uma das frentes mais promissoras. Elas atendem pessoas em mudança de cidade, profissionais em projetos temporários, estudantes, pacientes em tratamento médico, famílias em reforma residencial e pessoas que querem experimentar uma região antes de assumir um aluguel tradicional”, avalia a profissional.

Apê Smart Studios

Ivete Gama revela que o Apê Smart Studios se posiciona como uma rede de hospedagem e moradia inteligente, criada para atender especificamente esse novo consumidor. “Alguém que quer praticidade e boa localização, mas também quer conforto, privacidade e a sensação de ter um espaço próprio”.

A executiva explica que o objetivo não é reproduzir o modelo tradicional de hotelaria, com excesso de formalidades e pouca autonomia, mas oferecer studios mobiliados, funcionais e bem localizados, com uma experiência simples, digital e acolhedora.

“Em um mercado em que o consumidor busca flexibilidade, o nosso posicionamento é ser uma alternativa moderna aos modelos tradicionais: mais prática que o aluguel convencional, mais acolhedora que uma estadia impessoal e mais adaptável à rotina real do hóspede”, conta a fundadora.

Os estúdios, presentes em regiões estratégicas de São Paulo e Santos, são equipados com ar-condicionado, cama confortável, Wi-Fi, mini-cozinha equipada, roupa de cama e banho, amenities e opção pet friendly. Além disso, a marca oferece soluções tanto para short stay quanto para long stay, com pacotes quinzenais e mensais.

“Buscamos oferecer uma experiência que combine autonomia, conforto e acolhimento. O hóspede contemporâneo quer resolver tudo com facilidade, mas também quer sentir que existe cuidado por trás da operação. Ele valoriza uma reserva simples, um check-in descomplicado, estrutura para trabalhar, limpeza e localização que facilite a vida”, enfatiza a empresária.

Para Ivete Gama, short-term rental amadureceu, e o hóspede atual espera que a hospedagem funcione bem, que as informações sejam claras, que o ambiente esteja limpo, que a internet seja confiável, que o check-in seja simples e que exista suporte quando necessário. “Ele quer praticidade, mas não aceita improviso, e esse equilíbrio depende de profissionalização”.

Em 2025, as previsões de viagem da plataforma de viagens Booking.com incluíam o crescimento de roteiros alternativos e personalizados, inclusive com uso de inteligência artificial, e uma valorização crescente de experiências mais conectadas às preferências individuais dos viajantes.

“À medida que a locação por temporada se torna mais relevante, a exigência por qualidade aumenta. Isso confirma que o futuro da hospedagem não será apenas sobre ter unidades disponíveis, mas sobre entregar uma experiência consistente, confiável e humana”, conclui a executiva.

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Para mais informações, basta acessar: apesmartstudio.com.br/