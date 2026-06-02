Transporte executivo blindado cresce no Brasil

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O mercado de mobilidade blindada ganhou novo impulso com o lançamento do serviço de motorista executivo da Armis Mobi, voltado para expatriados, CEOs, diplomatas e profissionais estrangeiros em missão no Brasil. A iniciativa reflete a crescente demanda de multinacionais por soluções de transporte premium que unam segurança, logística especializada e padrão internacional de atendimento.



De acordo com Marines Henckes Frey, CEO da Armis Mobi, a motivação para lançar o modelo foi suprir uma lacuna observada no mercado brasileiro. “Muitas multinacionais já entendem que um executivo expatriado precisa chegar ao Brasil com uma estrutura pronta para operar desde o primeiro dia. O transporte blindado hoje faz parte dessa experiência de continuidade operacional, proteção patrimonial e tranquilidade para o executivo e sua família.”



Dados da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), divulgados pela CBN Brasil, mostram que o país registrou recorde em 2025 com mais de 43 mil veículos blindados, alta de 25% em relação ao ano anterior. Além disso, oito em cada dez blindagens ocorrem em São Paulo, consolidando o estado como principal polo desse mercado. A estimativa é de que o setor movimente cerca de R$ 3,5 bilhões por ano, superando índices de países como Estados Unidos e México.



No cenário global, levantamento da Mordor Intelligence projeta que o mercado de blindagem automotiva atinja USD 24,17 bilhões em 2026, podendo superar USD 29 bilhões até 2031. Esse crescimento acompanha a expansão de estratégias corporativas de gestão de risco e relocation, em que o transporte executivo blindado passou a ser considerado parte da infraestrutura operacional.



Entre os serviços oferecidos pela empresa estão motoristas bilíngues treinados em direção defensiva e evasiva, acompanhamento receptivo em aeroportos, gestão logística de agendas empresariais, suporte para deslocamentos urbanos e intermunicipais, além de atendimento personalizado para famílias de expatriados. “Isso garante que o executivo tenha uma transição segura e eficiente entre compromissos, eliminando a ansiedade relacionada ao deslocamento em uma metrópole desconhecida”.



A Armis Mobi atua com contratos flexíveis de curto, médio e longo prazo, incluindo veículos blindados com ou sem motorista executivo, atendimento bilíngue e entregas em aeroportos, hotéis, escritórios corporativos e residências. Além da locação tradicional, a empresa disponibiliza soluções completas de chauffeur service premium para expatriados, executivos estrangeiros e visitantes corporativos que necessitam de uma estrutura contínua e profissional durante sua permanência no Brasil.



A frota reúne sedans executivos, SUVs premium e veículos de luxo blindados, todos com certificação e conformidade regulatória. “São carros de última geração que não ostentam logotipos, garantindo a discrição necessária. A eficiência é assegurada por monitoramento em tempo real e planejamento prévio de rotas, visando otimizar o tempo e evitar áreas de risco”.



Outro diferencial competitivo apontado pela executiva é o reconhecimento internacional recebido pela plataforma Wanderlog, que destacou a Armis Mobi pela excelência em mobilidade executiva blindada. “Empresas internacionais precisam garantir que toda a experiência do executivo expatriado siga padrões globais de qualidade, segurança e compliance. Esse reconhecimento internacional reforça exatamente essa confiança que buscamos transmitir diariamente aos nossos clientes corporativos”.



A expansão do fluxo de expatriados para o Brasil, especialmente em setores como tecnologia, energia, mercado financeiro, agronegócio e indústria, deve continuar impulsionando a demanda por soluções premium de transporte executivo blindado nos próximos anos. Dados da FecomercioSP, divulgados pelo Times Brasil, apontam que o país abriu cerca de 71 mil postos de trabalho para estrangeiros em 2024, reforçando a tendência de crescimento desse público.



“Existe um movimento claro de profissionalização do setor. Grandes empresas internacionais querem parceiros locais capazes de oferecer padrão executivo real, não apenas um carro blindado. Na Armis Mobi, todos os riscos já são considerados e mapeados na execução da operação, retirando do cliente o estresse e permitindo que ele foque apenas em sua atividade empresarial”, conclui.



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