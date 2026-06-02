Interactive Brokers integra IA em portfólios de clientes, com informação por tecnologia agêntica, controlados pelo cliente

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora internacional automatizada, anunciou hoje a negociação agêntica, através da integração direta com a Claude, uma das principais plataformas de IA do mundo. Disponível por meio do mercado de conectores certificados da plataforma de IA, a integração permite que os clientes gerenciem suas contas e acessem mais de 170 mercados mundiais.

"Há mais de quatro décadas, a Interactive Brokers utiliza tecnologia para ajudar os investidores a tomar decisões com mais informação e a interagir de modo mais eficiente com os mercados", afirmou Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "Os investidores estão cada vez mais utilizando IA para pesquisar mercados, analisar informações e gerar ideias. Acreditamos que o próximo passo lógico é permitir que os clientes conectem ferramentas de IA diretamente às suas contas de corretagem de modo seguro, seja para uma interface conversacional simples, uma análise de portfólio mais aprofundada ou a capacidade de desenvolver e executar estratégias de negociação sofisticadas."

Os clientes podem vincular suas contas IBKR existentes através do mercado de conectores certificados pela Claude em apenas alguns minutos, usando seu login IBKR. A configuração é simples: não há custos adicionais, nem é necessário abrir e financiar uma conta de corretagem separada. A integração utiliza as mesmas APIs que muitos usuários ativos da IBKR já usam para criar seus próprios processos de negociação. Todas as funcionalidades da API agora podem ser acessadas por chatbots e agentes de IA, incluindo posições, ordens em aberto, histórico de negociações, informações de margem e dados de mercado. A IBKR optou por uma integração de nível empresarial, na qual nenhuma chave de API ou senha é compartilhada com o provedor de IA e nenhuma credencial de autenticação é armazenada no computador do cliente; um enfoque concebido para ser mais seguro do que outras configurações.

Os clientes podem fazer perguntas à IA sobre seu portfólio ou sobre os mercados em linguagem natural, bem como receber análises baseadas nos dados de suas próprias contas. Também podem gerar instruções de negociação vinculadas a estas análises. Conforme o design do sistema com intervenção humana, as instruções aparecem em uma aba dedicada de Instruções de IA na página de Ordens e Negociações em todas as plataformas da IBKR, onde o cliente pode visualizar as instruções e aprová-las como ordens no mercado.

No lançamento, a integração gera instruções para ações e ETFs e suporta ordens no mercado e ordens limitadas, com outras classes de ativos a serem adicionadas em uma semana. A integração com a Claude já está disponível. As integrações com o ChatGPT, Gemini e Grok estão atualmente em processo de certificação junto às suas respectivas plataformas e devem estar disponíveis aos clientes da IBKR em breve.

O que os clientes podem perguntar?

Alguns exemplos dos tipos de perguntas que a integração aborda no lançamento:

Qual a porcentagem do meu portfólio está em ações de tecnologia?

Qual das minhas posições tem o maior ganho não realizado e qual tem a maior perda não realizada?

Minha exposição ao setor de tecnologia representa 18% da minha carteira. O que seria necessário para reduzi-la para uma meta de 10%, e qual seria o valor em dólares para esta redução?

Estou com uma alocação abaixo do ideal no setor de saúde. O que seria necessário para aumentar a participação deste setor para 15% do meu portfólio?

Conjunto completo de ferramentas de IA da IBKR

A integração com a Claude complementa as ferramentas de IA já existentes da IBKR, disponíveis diretamente nas plataformas da IBKR:

Filtros de IA: Use linguagem natural para descrever o que você está buscando, como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa", e receba uma lista classificada de resultados de mais de 70.000 ações globais.

Use linguagem natural para descrever o que você está buscando, como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa", e receba uma lista classificada de resultados de mais de 70.000 ações globais. Temas de investimento: Pesquise por um tema como "energia limpa" ou "computação em nuvem" e veja empresas, setores e tendências relacionados.

Pesquise por um tema como "energia limpa" ou "computação em nuvem" e veja empresas, setores e tendências relacionados. Conexões: Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização.

Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização. Ask IBKR: Use linguagem natural para fazer perguntas sobre seu portfólio, como "Qual é o meu nível de concentração em tecnologia?", e obtenha respostas com base nos dados de sua própria conta.

Use linguagem natural para fazer perguntas sobre seu portfólio, como "Qual é o meu nível de concentração em tecnologia?", e obtenha respostas com base nos dados de sua própria conta. Resumos de notícias sobre IA: Receba resumos concisos das notícias do mercado, filtrados pelas ações e setores de seu portfólio e listas de acompanhamento; assim, as notícias mais relevantes para seus investimentos estarão sempre fáceis de encontrar, com artigos importantes marcados automaticamente.

Para mais informações sobre a integração de IA da IBKR, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: AI Integration

Canadá: AI Integration

Reino Unido: AI Integration

Europa: AI Integration

Hong Kong: AI Integration

Singapura: AI Integration

Austrália: AI Integration

Para enviar comentários sobre as plataformas, ferramentas e serviços da IBKR, utilize: feedback@ibkr.com

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Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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Contatos para a mídia da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com