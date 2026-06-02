O programa "Rise of the Robots" da Mouser explora considerações de design humanoide

A Mouser Electronics Inc., distribuidora global autorizada dos mais recentes componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, anunciou hoje a mais recente edição de sua série de tecnologias Empowering Innovation Together (EIT), Rise of the Robots, que explora as principais tecnologias por trás dos robôs humanoides e seu potencial de transformação. A série mostra como esses robôs evoluíram de simples máquinas a ferramentas essenciais usadas em cuidados, automação industrial, educação e até mesmo nos ambientes mais hostis.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260602685471/pt/

The latest EIT installment explores the engineering design process, system integration challenges, and the role of legacy infrastructure, safety, and ROI in shaping scalable humanoid robot deployment.

Embora a ficção científica há muito imagine robôs semelhantes a humanos, os recentes avanços em sensoriamento, atuação, IA, computação embarcada e sistemas de energia possibilitaram a implantação prática de robôs no mundo real em ambientes industriais, de saúde e de alto risco. Engenheiros agora estão integrando percepção multimodal, controle em tempo real e treinamento baseado em simulação usando abordagens de IA física para acelerar o desenvolvimento e melhorar o desempenho. Embora muitos sistemas ainda exijam supervisão, eles servem como base para plataformas robóticas colaborativas capazes de interação complexa e semelhante à humana. O episódio mais recente da série EIT explora o processo de projeto de engenharia, os desafios de integração de sistemas e o papel da infraestrutura legada, da segurança e do ROI na definição da implantação escalável de robôs humanoides.

"A robótica humanoide representa uma convergência de sensoriamento, controle e inteligência embarcada que está remodelando a forma como os engenheiros abordam o projeto de sistemas", disse Jeff Newell, presidente da Mouser Electronics. "Nesta nova edição do Empowering Innovation Together, estamos fornecendo aos engenheiros as informações e os recursos necessários para melhor compreender e navegar nessa transformação."

No The Tech Between Uspodcast, Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics, e Leo Chen, chefe de Operações nos EUA da fabricante de robôs Engineered Arts, discutem o papel da robótica em ambientes industriais e a abordagem de engenharia para criar características e expressões faciais semelhantes às humanas. Chen também explica como o humanoide Ameca, da Engineered Arts, foi concebido com cuidadosas considerações de design.

"Desenvolver robôs humanoides exige a solução de desafios complexos em nível de sistema, abrangendo percepção, atuação e controle em tempo real", disse Yin. "Neste episódio, analisamos como os engenheiros abordam esses desafios e o que é necessário para construir sistemas que possam operar de forma confiável em ambientes do mundo real."

Além do podcast, a série EIT inclui um vídeo, artigos técnicos, um infográfico sobre o tema e conteúdo exclusivo para assinantes, explorando aplicações práticas de IA em fluxos de trabalho de engenharia. Ao examinar a gama de casos em que a IA pode aprimorar a expertise técnica, os engenheiros podem desenvolver ferramentas para ajudar a remodelar a forma como as pessoas pensam, decidem e criam, protegendo a privacidade e o controle.

Criado em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas educacionais mais reconhecidos da indústria de componentes eletrônicos. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, X, e YouTube.

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Como distribuidora global autorizada, a Mouser oferece a mais ampla seleção dos mais recentes semicondutores, componentes eletrônicos e produtos de automação industrial. Os clientes da Mouser podem esperar produtos 100% certificados e genuínos, com rastreabilidade completa desde cada um de seus parceiros fabricantes. Para agilizar os projetos dos clientes, o site da Mouser hospeda uma extensa biblioteca de recursos técnicos, incluindo um Centro de Recursos Técnicos, além de fichas técnicas de produtos, projetos de referência específicos de fornecedores, notas de aplicação, informações técnicas de projeto, ferramentas de engenharia e outras informações úteis.

Os engenheiros podem se manter atualizados sobre as novidades em produtos, tecnologias e aplicações por meio do boletim informativo eletrônico gratuito da Mouser. As assinaturas de notícias e referências por e-mail da Mouser são personalizáveis ??para atender às necessidades exclusivas e em constante mudança dos projetos de clientes e assinantes. Nenhuma outra distribuidora oferece aos engenheiros tanta personalização e controle sobre as informações que recebem. Saiba mais sobre tecnologias emergentes, tendências de produtos e muito mais, inscrevendo-se hoje mesmo em https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

Sobre a Mouser Electronics

A Mouser Electronics é uma distribuidora autorizada de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em lançamentos de novos produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendo à comunidade mundial de engenheiros de projetos eletrônicos e compradores, o site da distribuidora internacional, mouser.com, está disponível em diversos idiomas e moedas, apresentando mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 28 locais de suporte ao redor do mundo para proporcionar o melhor atendimento ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. A distribuidora envia para mais de 650.000 clientes em 223 países/territórios desde suas instalações de distribuição de última geração com 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informação, acesse https://www.mouser.com/.

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