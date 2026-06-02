KAYAK revela tendências de viagem para o Dia dos Namorados

Em clima de romance, o KAYAK identificou as tendências que parecem guiar a comemoração dos casais apaixonados neste 12 de junho. No guia para o Dia dos Namorados 2026, o buscador revela o que os brasileiros preferem ao planejar uma viagem romântica com base em uma pesquisa realizada com 2 mil viajantes brasileiros, além dos dez destinos mais buscados para voos na semana do Dia dos Namorados e o preço médio de hospedagem para uma diária em quarto duplo.

Segundo a pesquisa exclusiva do KAYAK para o Dia dos Namorados, entre as prioridades dos viajantes no momento de planejar um final de semana romântico, 42% dos brasileiros afirmaram que as paisagens icônicas são o ponto mais valorizado por eles, seguido por lugares com menos multidões (22%), experiências culturais (18%) e atividades sociais e vida noturna (9%).

“Para celebrar a data este ano, percebemos que os brasileiros estão optando por viagens mais curtas em vez de encarar voos longos, e se o objetivo da maioria dos casais é desfrutar de paisagens únicas, todos os destinos em alta oferecem visuais que combinam perfeitamente com o clima que a celebração pede, seja pé na areia nas praias paradisíacas do Nordeste ou degustando a gastronomia típica de inverno da região Sul”, diz Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

Uma rota do vinho romântica na capital do Chile, ou admirar juntos a queda das Cataratas do Iguaçu? O top 10 destinos mais buscados no KAYAK para voos de ida e volta, em classe econômica, entre os dias 5 e 14 de junho:

São Paulo (Preço médio dos voos: R$ 706)

(Preço médio dos voos: R$ 706) Rio de Janeiro (Preço médio dos voos: R$ 676)

(Preço médio dos voos: R$ 676) Foz do Iguaçu (Preço médio dos voos: R$ 961)

(Preço médio dos voos: R$ 961) Recife (Preço médio dos voos: R$ 954)

(Preço médio dos voos: R$ 954) Brasília (Preço médio dos voos: R$ 750)

(Preço médio dos voos: R$ 750) Santiago (Preço médio dos voos: R$ 1.575)

(Preço médio dos voos: R$ 1.575) Porto Alegre (Preço médio dos voos: R$ 696)

(Preço médio dos voos: R$ 696) Fortaleza (Preço médio dos voos: R$ 1.195)

(Preço médio dos voos: R$ 1.195) Salvador (Preço médio dos voos: R$ 819)

(Preço médio dos voos: R$ 819) Buenos Aires (Preço médio dos voos: R$ 1.512)



Atendendo aos casais que não abrem mão de apreciar uma paisagem de tirar o fôlego ou curtir o clima de praia em uma viagem romântica, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Foz do Iguaçu aparecem no ranking com preço médio por pessoa inferior a R$ 1.000. Já aos que preferem aproveitar a vida noturna na cidade, sendo 9% dos brasileiros, segundo a pesquisa do KAYAK, São Paulo, Porto Alegre e Brasília podem atender a esse desejo por menos de R$ 800.

Hospedagem diferenciada + Dia dos Namorados = O match ideal

Outras preferências de viagem a dois reveladas pelos brasileiros na pesquisa do KAYAK mostram também o que eles desejam quando o assunto é hospedagem, já que 42% dos viajantes estão dispostos a investir em privacidade — seja por uma estadia em uma vila privativa ou um passeio de barco reservado, seguido por hospedagens exclusivas (29%), como um quarto de vidro suspenso sobre a floresta. Sobre experiências completas durante a viagem, 22% dos entrevistados afirmam que pagariam mais para viver atividades especiais, como, por exemplo, um voo de helicóptero sobre paisagens naturais.

O clima de romance é bom, mas economizando pode ficar ainda melhor

Entre opções nacionais e internacionais, alguns dos destinos de Dia dos Namorados mais procurados no Brasil para este ano também estão entre os mais acessíveis para hospedagem. Aos que querem ter a sensação do clima europeu sem precisar desembolsar muito ou enfrentar viagens muito longas, Campos do Jordão e Gramado são as opções ideais da lista. Por menos de R$ 700 na diária para um quarto duplo, é possível ter uma estadia repleta de aconchego e romance. Liderando o ranking de hospedagens românticas mais acessíveis para a semana dos namorados está Maceió, com diárias médias de R$ 304. A capital alagoana tem passeios, praias e o clima que casais admiradores de destinos paradisíacos desejam encontrar.

Preço médio das diárias de hospedagem, em quarto duplo, durante a semana do Dia dos Namorados no KAYAK:

Maceió (Preço médio da diária: R$ 304) São Paulo (Preço médio da diária: R$ 344) Rio de Janeiro (Preço médio da diária: R$ 438) Gramado (Preço médio da diária: R$ 495) Campina Grande (Preço médio da diária: R$ 561) Campos do Jordão (Preço médio da diária: R$ 667) Paris (Preço médio da diária: R$ 1.267)



Seja Campos do Jordão ou Paris, a verdade é que, se uma viagem romântica não acaba muito bem, os brasileiros não querem deixar a situação impedir uma nova visita ao lugar. Quando perguntados se uma experiência romântica ruim durante uma viagem os impediria de voltar ao destino, mais da metade dos brasileiros (52%) disse que não, enquanto outros 32% disseram que talvez, desde que passe o tempo suficiente ou uma nova companhia apareça para reescrever a história.

Os casais que estão inspirados pela data e planejam uma escapada para comemorar, mesmo que de última hora, podem contar com o recurso Pergunte à IA, disponível no site do KAYAK. A ferramenta permite conversar diretamente com a inteligência artificial do KAYAK para planejar viagens de maneira simples e personalizada, com resultados atualizados em tempo real para voos, hotéis e aluguel de carros durante a conversa.

Metodologia

A metodologia completa está disponível na página do guia.

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KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOS e Android.



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