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KAYAK revela tendências de viagem para o Dia dos Namorados

Entre preços acessíveis, experiências culturais e vida noturna, o que os brasileiros mais levam em consideração ao planejar uma viagem a dois são as vistas de tirar o fôlego. Em seu novo guia, o KAYAK revela as tendências de viagens românticas, os destinos mais buscados para a data este ano e onde estão as diárias de hospedagem mais acessíveis.

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Repórter
02/06/2026 12:22

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Wide shot of smiling and laughing millennial couple relaxing in poolside hammock at luxury beach resort during romantic tropical vacation
Wide shot of smiling and laughing millennial couple relaxing in poolside hammock at luxury beach resort during romantic tropical vacation crédito: Getty Images

Em clima de romance, o KAYAK identificou as tendências que parecem guiar a comemoração dos casais apaixonados neste 12 de junho. No guia para o Dia dos Namorados 2026, o buscador revela o que os brasileiros preferem ao planejar uma viagem romântica com base em uma pesquisa realizada com 2 mil viajantes brasileiros, além dos dez destinos mais buscados para voos na semana do Dia dos Namorados e o preço médio de hospedagem para uma diária em quarto duplo.

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Segundo a pesquisa exclusiva do KAYAK para o Dia dos Namorados, entre as prioridades dos viajantes no momento de planejar um final de semana romântico, 42% dos brasileiros afirmaram que as paisagens icônicas são o ponto mais valorizado por eles, seguido por lugares com menos multidões (22%), experiências culturais (18%) e atividades sociais e vida noturna (9%).

“Para celebrar a data este ano, percebemos que os brasileiros estão optando por viagens mais curtas em vez de encarar voos longos, e se o objetivo da maioria dos casais é desfrutar de paisagens únicas, todos os destinos em alta oferecem visuais que combinam perfeitamente com o clima que a celebração pede, seja pé na areia nas praias paradisíacas do Nordeste ou degustando a gastronomia típica de inverno da região Sul”, diz Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

Uma rota do vinho romântica na capital do Chile, ou admirar juntos a queda das Cataratas do Iguaçu? O top 10 destinos mais buscados no KAYAK para voos de ida e volta, em classe econômica, entre os dias 5 e 14 de junho:

  • São Paulo (Preço médio dos voos: R$ 706)
  • Rio de Janeiro (Preço médio dos voos: R$ 676)
  • Foz do Iguaçu (Preço médio dos voos: R$ 961)
  • Recife (Preço médio dos voos: R$ 954)
  • Brasília (Preço médio dos voos: R$ 750)
  • Santiago (Preço médio dos voos: R$ 1.575)
  • Porto Alegre (Preço médio dos voos: R$ 696)
  • Fortaleza (Preço médio dos voos: R$ 1.195)
  • Salvador (Preço médio dos voos: R$ 819)
  • Buenos Aires (Preço médio dos voos: R$ 1.512)


Atendendo aos casais que não abrem mão de apreciar uma paisagem de tirar o fôlego ou curtir o clima de praia em uma viagem romântica, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Foz do Iguaçu aparecem no ranking com preço médio por pessoa inferior a R$ 1.000. Já aos que preferem aproveitar a vida noturna na cidade, sendo 9% dos brasileiros, segundo a pesquisa do KAYAK, São Paulo, Porto Alegre e Brasília podem atender a esse desejo por menos de R$ 800. 

Hospedagem diferenciada + Dia dos Namorados = O match ideal

Outras preferências de viagem a dois reveladas pelos brasileiros na pesquisa do KAYAK mostram também o que eles desejam quando o assunto é hospedagem, já que 42% dos viajantes estão dispostos a investir em privacidade — seja por uma estadia em uma vila privativa ou um passeio de barco reservado, seguido por hospedagens exclusivas (29%), como um quarto de vidro suspenso sobre a floresta. Sobre experiências completas durante a viagem, 22% dos entrevistados afirmam que pagariam mais para viver atividades especiais, como, por exemplo, um voo de helicóptero sobre paisagens naturais.

O clima de romance é bom, mas economizando pode ficar ainda melhor

Entre opções nacionais e internacionais, alguns dos destinos de Dia dos Namorados mais procurados no Brasil para este ano também estão entre os mais acessíveis para hospedagem. Aos que querem ter a sensação do clima europeu sem precisar desembolsar muito ou enfrentar viagens muito longas, Campos do Jordão e Gramado são as opções ideais da lista. Por menos de R$ 700 na diária para um quarto duplo, é possível ter uma estadia repleta de aconchego e romance. Liderando o ranking de hospedagens românticas mais acessíveis para a semana dos namorados está Maceió, com diárias médias de R$ 304. A capital alagoana tem passeios, praias e o clima que casais admiradores de destinos paradisíacos desejam encontrar.

Preço médio das diárias de hospedagem, em quarto duplo, durante a semana do Dia dos Namorados no KAYAK:

  1. Maceió (Preço médio da diária: R$ 304)
  2. São Paulo  (Preço médio da diária: R$ 344)
  3. Rio de Janeiro (Preço médio da diária: R$ 438)
  4. Gramado (Preço médio da diária: R$ 495)
  5. Campina Grande (Preço médio da diária: R$ 561)
  6. Campos do Jordão (Preço médio da diária: R$ 667)
  7. Paris (Preço médio da diária: R$ 1.267)


Seja Campos do Jordão ou Paris, a verdade é que, se uma viagem romântica não acaba muito bem, os brasileiros não querem deixar a situação impedir uma nova visita ao lugar. Quando perguntados se uma experiência romântica ruim durante uma viagem os impediria de voltar ao destino, mais da metade dos brasileiros (52%) disse que não, enquanto outros 32% disseram que talvez, desde que passe o tempo suficiente ou uma nova companhia apareça para reescrever a história.

Os casais que estão inspirados pela data e planejam uma escapada para comemorar, mesmo que de última hora, podem contar com o recurso Pergunte à IA, disponível no site do KAYAK. A ferramenta permite conversar diretamente com a inteligência artificial do KAYAK para planejar viagens de maneira simples e personalizada, com resultados atualizados em tempo real para voos, hotéis e aluguel de carros durante a conversa.

Metodologia

A metodologia completa está disponível na página do guia.

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KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOSAndroid.

Para mais informações, basta acessar KAYAK.com.br



Website: https://www.kayak.com.br/news/tendencias-de-viagem-dia-dos-namorados/

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