Vaga Lume participa de mesa sobre sociobiodiversidade

A presidente, educadora e cofundadora da organização Vaga Lume, Sylvia Guimarães, participa da mesa-redonda “Sociobiodiversidade e adaptações em acervos, serviços e programações culturais” durante o 17º Seminário Internacional Biblioteca Viva. O encontro, com participação gratuita, acontece no dia 9 de junho, das 11h às 12h30, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP).

Durante a mesa, Sylvia Guimarães irá compartilhar como as relações entre território, natureza e cultura local se manifestam nas bibliotecas comunitárias apoiadas pela Vaga Lume na Amazônia. A partir da experiência da organização, ela mostrará como esses espaços funcionam não apenas como ambientes de acesso à leitura, mas também como lugares de encontro, escuta, memória, criação e valorização das identidades locais.

A apresentação trará, ainda, exemplos de iniciativas desenvolvidas em parceria com as comunidades, como a produção de livros artesanais baseados em narrativas orais, a curadoria de acervos que dialogam com os contextos amazônicos e o Guia de Atividades da Semana da Amazônia, material que articula literatura, território e educação climática a partir das reflexões das próprias comunidades.

Com o tema “Bibliotecas verdes: consciência socioambiental e ação cidadã”, o seminário propõe uma reflexão ampla sobre o papel das bibliotecas como agentes de transformação social e ambiental. Reconhecido como um dos principais fóruns do país voltados ao incentivo à leitura e às políticas públicas para o setor, o evento reúne especialistas, educadores, bibliotecários, gestores e pesquisadores do Brasil e do exterior.

A participação da Vaga Lume ocorre em um momento simbólico: em 2026, a organização completa 25 anos de atuação assegurando o acesso à leitura para crianças e jovens em áreas ribeirinhas, rurais, quilombolas e indígenas nos nove estados da Amazônia Legal. Ao longo dessa trajetória, a organização contribuiu para a criação e consolidação de 102 bibliotecas comunitárias em funcionamento em 23 municípios da região, evidenciando o impacto de sua atuação.

“Participar de um espaço como o Seminário Internacional Biblioteca Viva, que promove o diálogo e a troca de experiências sobre o papel das bibliotecas na transformação social e ambiental, amplia a visibilidade de práticas que já fazem diferença nos territórios. Ao longo dessa trajetória, vimos que o acesso ao livro, aliado ao protagonismo das comunidades, contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, fortalece as culturas locais e apoia a construção de soluções sustentáveis”, afirma Sylvia Guimarães.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo de três dias (9, 10 e 11 de junho), a programação inclui mesas-redondas, painéis, apresentações e atividades formativas, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das bibliotecas como espaços de convivência, produção de conhecimento e mobilização cidadã. O 17º Seminário Internacional Biblioteca Viva é realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão da SP Leituras, e integra as ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).