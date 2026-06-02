Empresa da Serra Gaúcha investe R$ 150 milhões em expansão

A Soprano prevê investir aproximadamente R$ 150 milhões nos próximos cinco anos em infraestrutura logística, automação de processos e maquinário industrial. O plano contempla a ampliação da operação industrial em Farroupilha (RS) e a implantação de dois centros de distribuição, em Caxias do Sul (RS) e Navegantes (SC).

De acordo com a empresa, a iniciativa deve gerar 200 empregos diretos na Região Sul e faz parte da estratégia de crescimento da companhia para os próximos anos. A nova estrutura logística, formada por dois polos na região, também deve duplicar a capacidade de armazenagem da empresa.

A expansão inclui o fortalecimento da produção no parque fabril de fechaduras, em Farroupilha. Segundo a Soprano, o segmento está entre as principais frentes industriais da companhia e ocupa posição de liderança nacional em volume de produção. A empresa também projeta gerar aproximadamente R$ 100 milhões em impostos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos cinco anos, em função da ampliação de sua estrutura operacional.

Com os novos investimentos, a companhia busca ampliar a eficiência da operação, reduzir distâncias logísticas e fortalecer a capacidade de atendimento ao mercado.

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“Este investimento fortalece a estrutura industrial e logística da empresa para os próximos anos. A ampliação da operação no Sul deve contribuir para ganhos de eficiência, aumento da capacidade de atendimento e sustentação do crescimento da companhia”, afirma Cyro Gazola, CEO da Soprano.