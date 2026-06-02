Huawei lança WATCH FIT 5 Pro com desconto de 50%

A Huawei realizará uma ação promocional especial para marcar a chegada oficial do HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ao Brasil. A partir das 00h00 do dia 6 de junho (horário de Brasília), o smartwatch estará disponível com 50% de desconto na campanha 6.6 da marca na Shopee. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

A ação ocorre após o sucesso do lançamento do HUAWEI WATCH FIT 5, que registrou alta procura entre consumidores brasileiros. Com a chegada da versão Pro, a Huawei amplia sua presença no segmento de wearables premium, reunindo recursos avançados de saúde, monitoramento esportivo e materiais de alta durabilidade em um único dispositivo.

O HUAWEI WATCH FIT 5 Pro possui caixa em alumínio de grau aeronáutico, bisel em liga de titânio e tela de safira 2.5D resistente a riscos. O display FullView AMOLED de 1,92 polegadas alcança brilho de até 3.000 nits, facilitando a visualização mesmo sob luz solar intensa.

Compatível com smartphones Android, iOS e Huawei, o dispositivo oferece monitoramento contínuo de frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue (SpO?) e qualidade do sono. Entre as particularidades da versão Pro, estão recursos voltados ao acompanhamento cardiovascular, incluindo eletrocardiograma (ECG), alertas para possíveis irregularidades no ritmo cardíaco e estimativas de rigidez arterial.

Além das funcionalidades de saúde, o smartwatch conta com mais de 100 modos esportivos, GPS integrado e novos “Miniexercícios” guiados para diferentes grupos musculares. A bateria oferece autonomia de até sete dias em uso típico e até dez dias em uso leve.

Como parte da estratégia de lançamento, a Huawei também realizou uma iniciativa com Corinthians e Vasco da Gama para demonstrar as capacidades do dispositivo em ambientes de treinamento esportivo. Atletas dos dois clubes utilizaram o HUAWEI WATCH FIT 5 Pro durante atividades físicas para monitorar indicadores como frequência cardíaca, oxigenação sanguínea, qualidade do sono e métricas avançadas de desempenho. Os conteúdos produzidos durante a ação já estão disponíveis nos canais oficiais das equipes no YouTube, Instagram e TikTok.

Segundo a Huawei, a parceria reforça o potencial dos dispositivos vestíveis no acompanhamento da performance esportiva e na gestão de indicadores relacionados à saúde e ao bem-estar.

A promoção de lançamento do HUAWEI WATCH FIT 5 Pro terá início à meia-noite do dia 6 de junho e será realizada exclusivamente na Shopee. A empresa destaca que o estoque promocional é limitado e que a oferta permanecerá ativa apenas enquanto houver unidades disponíveis.

Além do lançamento do HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, a campanha 6.6 contemplará outros produtos do ecossistema Huawei. Entre eles está o HUAWEI WATCH FIT 5, smartwatch que combina design leve e elegante com recursos avançados de monitoramento esportivo e bem-estar, oferecendo acompanhamento de atividades físicas, frequência cardíaca, qualidade do sono e outros indicadores de saúde. Durante a ação, o modelo estará disponível com mais de 50% de desconto, enquanto durarem os estoques.

A ação também incluirá o HUAWEI MatePad SE, desenvolvido para atender diferentes perfis de usuários que buscam produtividade, entretenimento e estudos em um único dispositivo. Ele possui a tela PaperMatte, projetada para reduzir reflexos e proporcionar uma experiência de visualização mais confortável. O tablet ainda conta com tela FullView de 11 polegadas com certificações de proteção ocular da TÜV Rheinland, além de bateria de longa duração de 7.700 mAh, podendo ser adquirido no 6.6 com mais de 30% de desconto.

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A campanha reforça a estratégia da Huawei de ampliar o acesso dos consumidores brasileiros a tecnologias conectadas que apoiam hábitos mais saudáveis, a prática esportiva, a produtividade e o gerenciamento inteligente da rotina.