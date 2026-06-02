Aegea amplia acesso ao saneamento em todo o país

A Aegea vem ampliando a cobertura de água e esgoto em diferentes regiões do país, comprometida com a universalização dos serviços prevista no Marco Legal do Saneamento até 2033. Em 2025, a companhia investiu R$ 7,3 bilhões na expansão e modernização da infraestrutura de saneamento e, no primeiro trimestre de 2026, outros R$ 1,6 bilhão foram destinados às operações de água e esgoto. Os investimentos permitiram conectar cerca de 1,1 milhão de novas economias nos últimos 12 meses, beneficiando aproximadamente 3 milhões de pessoas em diferentes estados brasileiros.

Atualmente, a Aegea opera em 893 municípios distribuídos em 15 estados, atendendo mais de 39 milhões de pessoas. Em 2025, a companhia tratou mais de 730 bilhões de litros de esgoto e reduziu perdas de água em 29 bilhões de litros, volume suficiente para abastecer aproximadamente 725 mil pessoas por um ano. No primeiro trimestre de 2026, a base operacional alcançou 14,6 milhões de economias atendidas, crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os resultados aparecem em diferentes cidades e contextos urbanos. Em Campo Grande (MS), por exemplo, por meio da Águas Guariroba, a cobertura chegou a 99% em água e 94% em esgoto, colocando a capital entre os casos mais avançados de universalização do país, com antecipação das metas previstas no Marco Legal. Entre 2003 e 2021, a cidade registrou redução de 91% das doenças de veiculação hídrica e queda de 97% nas internações entre crianças menores de 4 anos.

No Pará, a Aegea está concluindo o primeiro projeto de universalização do estado, em Barcarena, por meio do programa Trata Bem Barcarena. Após investimentos de aproximadamente R$ 220 milhões, o município alcançou 99% de cobertura de água e 90% de esgoto quase dez anos antes do prazo legal de 2033. O projeto incluiu a implantação de mais de 120 quilômetros de redes de água, 250 quilômetros de redes de esgoto e novas estações de tratamento.

Por meio da Águas do Pará, a companhia investirá R$ 18,7 bilhões durante os 40 anos de contrato, o que faz deste o maior investimento da história do saneamento na Amazônia Legal. A operação em Belém, Ananindeua e Marituba iniciou em setembro de 2025, de forma antecipada. Esse investimento resultou na implantação dos sistemas de água tratada e coleta de esgoto na Vila da Barca, uma das maiores comunidades sobre palafitas da América Latina, beneficiando cerca de 5 mil moradores em um trabalho de engenharia adaptada à dinâmica de marés e que inseriu todos os moradores na Tarifa Social.

No Rio de Janeiro, com a Águas do Rio, a Aegea já investiu desde 2021 R$ 6,3 bilhões na ampliação e modernização dos sistemas de água e esgoto, garantindo a melhoria dos serviços e beneficiando diretamente 3,5 milhões de pessoas. Neste ano, a empresa iniciou um dos maiores projetos de saneamento em comunidades urbanas do país, no Complexo da Maré. Com investimento de R$ 120 milhões, as obras incluem implantação de 18 quilômetros de redes de esgoto e construção de um tronco coletor de 4,5 quilômetros. Ao final do projeto, cerca de 1,3 bilhão de litros de esgoto por mês deixarão de ser lançados na Baía de Guanabara.



As ações da companhia no estado do Rio de Janeiro já impediram que cerca de 133 milhões de litros de esgoto por dia continuassem sendo despejados na Baía de Guanabara, contribuindo para a recuperação ambiental de praias, lagoas e ecossistemas urbanos.

Em Manaus (AM), o serviço de água foi universalizado e o de esgoto foi ampliado de 16% para 40% de cobertura da capital, com previsão de alcançar todas as regiões da cidade até 2033. A expansão da infraestrutura levou abastecimento regular para áreas de palafitas e regiões historicamente sem atendimento formal, utilizando soluções de engenharia adaptadas às características geográficas da cidade.

“A universalização do saneamento acontece quando os investimentos se convertem em infraestrutura, serviço efetivo e melhoria concreta na vida das pessoas. O desafio do setor não é apenas construir redes, mas acelerar a inclusão sanitária em regiões historicamente desassistidas e adaptar soluções às diferentes realidades urbanas do país”, afirma Radamés Casseb, CEO da Aegea.

Sobre a Aegea

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A Aegea atua por meio de ativos de saneamento em todas as regiões do País. Com um crescimento sustentável, a Companhia saltou de seis municípios atendidos em 2010 para mais de 890 em 2026, distribuídos em 15 estados, beneficiando mais de 39 milhões de pessoas. Em 2023, expandiu sua atuação para a disposição final de resíduos sólidos urbanos, reforçando sua atuação em desenvolver soluções integradas para os desafios ambientais brasileiros. A posição que a empresa ocupa e essa evolução foram possíveis devido ao modelo de negócio da Companhia, que tem como base eficiência e expertise operacional, disciplina financeira e o alinhamento aos princípios ESG.



Para mais informações, basta acessar: http://www.aegea.com.br/