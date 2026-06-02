Orano Aumenta Participação na Mina de Cigar Lake no Canadá

SASKATOON, Saskatchewan, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Orano Canada Inc. (Orano Canada) e a Cameco Corporation (Cameco) firmaram um acordo para adquirir, em conjunto, a participação de 5% da TEPCO Resources Inc. (TEPCO) na Joint Venture Cigar Lake. A Orano tem o prazer de anunciar que, após o fechamento, esta transação irá aumentar sua participação em 2,129%, com um total de 42,582% da joint venture. A participação da Cameco também irá aumentar para 57,418%.

“Este acordo reflete a força do nosso relacionamento de longo prazo com a Cameco e o nosso compromisso compartilhado de apoiar a segurança energética com a energia nuclear confiável e de baixo carbono. A Orano continua focada no investimento e na excelência operacional em apoio aos nossos clientes em todo o mundo”, disse Xavier Saint Martin Tillet, Vice-Presidente Executivo Sênior da Unidade de Negócios de Mineração da Orano.

“Temos o prazer de aumentar a participação acionária da Orano na mina de Cigar Lake”, disse Pascal Bastien, Presidente e CEO da Orano Canada. “Este investimento é um exemplo da nossa confiança de longo prazo na província de Saskatchewan e sua importância para o crescimento futuro da Orano no ciclo global do combustível nuclear. Agradecemos ao nosso parceiro de longa data, a TEPCO, pela sua contribuição para esta operação ao longo dos anos. Juntamente com a Cameco, continuamos comprometidos com a operação segura e confiável da mina de Cigar Lake e da fábrica de McClean Lake, e o apoio aos nossos funcionários e as comunidades onde operamos.”

A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e condições padrão de fechamento e deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026.

Sobre a Orano Canada

Com sede em Saskatoon, Saskatchewan, a Orano Canada Inc. é líder na produção de urânio, sendo responsável pelo processamento de 19,8 milhões de libras de concentrado de urânio produzido no Canadá em 2025. A Orano Canada atua na exploração, mineração e beneficiamento de urânio no Canadá há mais de 60 anos. A Orano Canada é a operadora da usina de urânio McClean Lake e uma das principais parceiras nas operações de Cigar Lake (atualmente 40,453% aumentando para 42,582%), McArthur River (30,2%) e Key Lake (16,7%). A joint venture McClean Lake é de propriedade da Orano Canada (77,5%) e da Denison Mines (22,5%). A Orano processa sob regime de tolling o minério da mina de Cigar Lake na usina de McClean Lake.

A empresa emprega cerca de 500 pessoas em Saskatchewan, incluindo quase 400 na operação em McClean Lake, onde mais de 44% dos funcionários se identificam como indígenas. Como produtora sustentável de urânio, a Orano Canada está comprometida com a segurança, a proteção ambiental e a contribuição para a prosperidade e o bem-estar das comunidades vizinhas.

A Orano Canada Inc. é uma subsidiária integral da Orano Mining, parte do grupo multinacional Orano. Como operadora internacional reconhecida no campo de materiais nucleares, a Orano oferece soluções para enfrentar os desafios mundiais de energia e saúde atuais e futuros. Sua experiência e domínio de tecnologias de ponta viabilizam que a Orano ofereça a seus clientes produtos e serviços de alto valor agregado durante todo o ciclo do combustível. Todos os dias, os 18.500 colaboradores do Grupo Orano mobilizam suas competências, sua dedicação inabalável com a segurança e sua busca constante pela inovação, com o compromisso de desenvolver know-how para a transformação e o controle de materiais nucleares, para o clima e para um mundo saudável e eficiente no uso de recursos, hoje e amanhã.

Visite a Orano em www.oranocanada.com ou siga-nos no LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter: @oranocanada

Contato com a Mídia

Carla Vipond

T: +1 (306) 343-4518

C: +1 (306) 260-9976

carla.vipond@orano.group

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9730554)